Власти решили «понять и простить» сбежавших из России айтишников

20.12.2022  16:14 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Дзен, Общество, Политика, Россия


80% сбежавших от мобилизации айтишников продолжают работать на российские компании.

Об этом сегодня в Госдуме заявил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

80% сбежавших от мобилизации айтишников продолжают работать на российские компании. Об этом сегодня в...

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«У нас, если брать две волны отъезда IT-специалистов, то до 10% сотрудников IT-компаний уехали из страны и не вернулись. Если в сумме брать, порядка 100 тысяч IT-специалистов находятся за пределами нашей страны. При этом 80% из уехавших продолжают работать на российские компании, находясь в дружественных странах», – сказал Шадаев.

Он попросил депутатов не вводить жесткое ограничение на возможность удаленной работы для таких сотрудников, «потому что это подтолкнет их к трудоустройству в зарубежных компаниях и снизит вероятность их возврата».

Исключение он предлагает сделать для тех программистов, которые имеют доступ к администрированию и «начинке» цифровых платформ. Министр предлагает ограничить работу уехавших специалистов над разработкой госинформсистем.

Максут Шадаев.

«Все-таки, сейчас нам кажется преждевременно ставить вопрос о полном запрете удаленной работы для уехавших специалистов, потому что это в том числе может повлиять на скорость и темпы наших решений, продуктов, сервисов.

Нам кажется, что есть время потянуть с таким решением и дождаться, как и в первой волне, когда у нас 70% специалистов вернулись», – добавил министр.

Интересно, что лояльное отношение к уехавшим айтишникам поддерживают даже «ястребы» из ЛДПР.

«Наша задача — всячески поощрять их возвращение в Россию и создавать условия для комфортной работы. Важно, чтобы высококлассные IT-специалисты работали на нашу страну, а вернуть их ограничениями и запугиванием не получится», – заявил депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Свинцов.

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