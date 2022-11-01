Власти «Республики Косово» начали прессинг сербов с целью смены автомобильных номеров

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Косовские сербы начали получать от властей «Республики Косово» повестки с требованием сменить регистрационные номера автомобилей на выданные самопровозглашенной республикой, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ночью 1 ноября 2022 года сотрудники КПП «Яринье» на административной линии разграничения Сербии с самопровозглашенной «Республикой Косово» вручили владелице автомобиля из Косово и Метохии повестку с требованием сменить выданные сербскими властями номерные знаки на «косовские». Власти в Приштине в одностороннем порядке отменили как «нейтральные» номера, которые использовались с 2011 года согласно договоренности с Белградом о свободе передвижения, так и номерные знаки сербского образца.

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Таким образом, власти в Приштине начали первую фазу принудительной замены прежних автомобильных номеров, которыми пользуются косовские сербы. Жителей края заставляют получить новые номера с «государственной символикой» самопровозглашенной «Республики Косово». Повестки будут вручать до 21 ноября, после чего до 21 января 2023 года отказавшихся сменить номера планируют штрафовать на 150 евро.

С 21 января до 21 апреля 2023 года власти в Приштине рассчитывают выдать всем сербам края номера косовского образца, прежние по истечении этого срока объявить вне закона, и начать конфискацию транспортных средств, которые используют старые номера.

Как сообщал «ПолитНавигатор», президент Сербии Александр Вучич заявил, что запрет въезда на территорию Косово и Метохии автомобилей без номерных знаков самопровозглашенной «Республики Косово» означает новую этническую чистку сербов в крае.