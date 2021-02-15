Власти РФ откроют двери российской частной космонавтике

15.02.2021, Москва, Елена Острякова

Привлечение частного капитала в космическую отрасль позволит увеличить долю России в мировой космической индустрии до 10% в ближайшие 15 лет.

Об этом сегодня на совещании в Совете Федерации сообщил академик, действительный член Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского Сергей Басков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Создание благоприятных условий для частных космических компаний позволит значительно увеличить отечественную орбитальную группировку космических аппаратов различного типа и назначения и существенно повысить технологическую базу в РФ и повысить эффективность решения задач национальной безопасности за счет использования коммерческих космических систем», – сказал Басков.

Россия имеет всего 12 спутников дистанционного зондирования, из них ни одного коммерческого. В то же время у США 250 таких спутников, большая часть из которых коммерческие.