Власти России решили не наказывать тех, кто сбежал от мобилизации

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Закон об ограничении числа граждан, имеющих право работать дистанционно, не преследует цели наказать тех, кто сбежал из России.

Об этом сегодня на пресс-конференции заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас избыток информации о том, что таким образом власть хочет наказать тех, кто покинул Россию в такой сложный ответственный момент. Идея закона не про это. Речь не идет ни о какой дискриминации и нарушении прав и свобод. Речь о том, чтобы дать правительству определить перечень профессий, которым по трудовому законодательству не будет позволено заключать трудовые договора по работе по удаленке – для налоговых нерезидентов, проживающих за границей более 6 месяцев», – сказала Матвиенко.

По ее словам, закон преследует цель защитить национальные интересы России.

«Смысл в том, чтобы обеспечить коммерческую и информационную безопасность. Саму идею я поддерживаю, но считаю, что к ее реализации нужно подойти очень аккуратно. Полагаю, что не нужно делать список неких профессий, по которым налоговые нерезиденты будут лишены права работать на удаленке. Правильней сделать некий реестр компаний, организаций, должностей, которые имеют доступ к персональным данным, данным, влияющим на информационную и коммерческую безопасность. Пойти таким путем, а не всем айтишникам запрещать работать на удаленке. Наоборот, мы должны всячески поддерживать ИТ-отрасль. Думаю, что обсуждение будет идти в этом ключе», – сказала Матвиенко.

Ранее министр цифрового развития РФ Максут Шадаев заявил, что 80% сбежавших от мобилизации айтишников продолжают работать на российские компании.