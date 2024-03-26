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«Конечно, Украина», – так секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев ответил на вопрос журналистов, кто же стоит за терактом в «Крокус сити холл» – исламисты, или Киев.

Фактически это первое чёткое заявление высокопоставленного российского чиновника, указывающего на организатора преступления, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Никаких сомнений не осталось. Что важнее — их не осталось и у военно-политического руководства России», – отмечает экс-депутат Госдумы Елена Панина.

«Мало убеждения, – нужны доказательства. Нужны такие факты, которым могли бы поверить в мире. Пока в мире победила точка зрения США, что это ИГИЛ. Только факты могут сломать американскую пропаганду, что это ИГИЛ, а не Украина», – замечает политолог Сергей Марков.

Накануне на совещании, посвященном расследованию теракта, президент Владимир Путин заявил:

«США по разным каналам пытаются убедить своих сателлитов и другие страны мира в том, что, по их разведданным, киевского следа в московском теракте якобы нет, что кровавый теракт совершили последователи ислама, члены запрещённой в России организации ИГИЛ. Мы знаем, чьими руками было совершено это злодеяние против России и её народа. Нас интересует, кто заказчик», – сказал глава государства.

Военкор Марат Хайруллин утверждает, что глава киевского террористического режима Владимир Зеленский может быть ликвидирован.

«По очень непроверенным данным, что наши миротворцы выплатили в Сирии около 6 миллионов всяких бонусов. Наемники они и есть наемники: деньги ведь не пахнут, и всех этих знаменитых бородачей стали продавать собственные кореша. Ведь до прекрасных гурий в райском саду еще дожить надо, а реальные деньги вот они, здесь и сейчас. Только по подтвержденным данным, таким образом в Сирии навсегда сложили оружие 23 полевых командира. И все. Джихад как-то начал выдыхаться. Деньги и ВКС – страшная сила. И опять же, не знаю, но говорят, что со вчерашнего дня все криптобиржи (баксы сегодня на рынке не котируются) в ажиотаже: кто-то уже предложил за чью-то конкретную голову 20 батонов. Помните, какой расстроенный вчера был Зеленский, как ругался на ВВП. Я вот думаю, уж не в его ли это огород биткоин закидывают?» – пишет Хайруллин.