Власти Сербии арестовали лидера четников, воевавших за Донбасс

24.08.2018, Киев, Семен Дорошенко

Серб Братислав Живкович, который воевал на стороне ДНР на Донбассе, арестован на родине по подозрению в участии в военных действиях за рубежом,передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает издание Slobodna Evropa.

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Представители сербского Министерства внутренних дел во исполнение предписания прокуратуры задержали Живковича, известного как лидера движения четников в Сербии, в Крушеваце «по подозрению в совершении уголовного преступления «по организации участия в войне или вооруженном конфликте в чужой стране».

Подозреваемого поместили под стражу.

Братислав Живкович — командующий сербской парамилитарной организации четников. Он принимал участие в конфликтах в Боснии, Косово и Хорватии в 90-ых годах. В 2014-году он отправился в Крым, заявив, что нужно помочь русским.

Позже он поехал на Донбасс, где вместе с другими сербами принимал участие в боевых действиях на стороне республик.

С конца 2014 года прокуратура Сербии возбудила 45 дел в отношении граждан страны, которые принимают участие в военных конфликтах за рубежом, в частности на Донбассе. Только 4 из них завершились реальными заключениями.