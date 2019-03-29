Власти Сербии нейтрализуют майданщиков – но Запад играет «в долгую»

29.03.2019, Белград, Ксения Голуб

Президент Сербии Александр Вучич объявил о готовности провести досрочные выборы в парламент – Скупщину. «Выборы состоятся или в июне, или весной следующего года», – сказал глава государства.

Внеочередную избирательную кампанию поддержал президиум Сербской прогрессивной партии (СПП), возглавляемой Вучичем.

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Этим шагом президент выбивает козыри разношерстной оппозиции, которая уже несколько недель проводит митинги с требованием смены власти.

Для Вучича досрочные выборы не представляют опасности – по замерам социологов, он остается лидером рейтингов в Сербии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Как будет выкручиваться оппозиция? «Союз за Сербию», объединяющий противников Вучича (от западников до вроде бы как пророссийских националистов) уже опубликовал свое «Соглашение с народом», где призывает бороться за свободу СМИ и бойкотировать любые парламентские выборы, которые заранее объявлены нечестными.

Местное население уже не понимает, чего же хочет оппозиция, если власть идет на уступки.

Говоря о «Союзе за Сербию», нужно напомнить, что более неоднородного политического сообщества сложно найти. Напоминают оппозиционеры известных героев басни Крылова – каждый тянет в свою сторону. Зачастую лозунги и призывы участников коалиции разнятся с точностью до наоборот.

Партии, входящие в коалицию, не могут похвастать большим количеством членов, по сути это «кухонные» сообщества, которые могут собрать митинг, только если объединятся.

Особой поддержки у сербов она на данный момент не получила – на прошлых выборах в общем проценте все эти партии вместе взяли не более 15% голосов избирателей. Вот и получается, что подобраться к власти оппозиционеры могут только силой, так как прямые выборы вновь проиграют.

Митинги в рамках акции «Один миллион из пяти» проходят в Сербии с конца прошлого года. Наблюдатели полагают, что борьба за власть – это только одна из причин. Судя по активизировавшейся оппозиции в стране, нынешняя нейтральная позиция Сербии «партнеров» из Европы, а особенно из-за океана, уже не устраивает.

Конечно, все декларации прозападных политиков в Сербии, ратующих за скорейшее вхождение в ЕС и даже НАТО, о том, что их поддерживает миллион жителей страны – не более, чем фикция. Последний митинг в Белграде собрал немногим более двух тысяч человек.

Причин для затухания протестов несколько. Самая главная – большая часть сербов ненавидит НАТО и США, хотя бы потому, что память о бомбардировках 1999 года еще очень свежа.

К тому же, все уже устали от войн и потрясений.

Не помогли руководству «Союза» попытки расширить базу своих сторонников за счет встречи с послом России в Белграде в конце 2018 года. Тогда было заявлено, что сербская оппозиция заинтересована в контактах с представителями «Единой России».

Однако уже вскоре основатели «Союза» начали переговоры с представителями Запада. Так, один из руководителей протестов Драган Джилас провел встречи в Вашингтоне с официальными лицами, «чтобы проинформировать их о ситуации в Сербии». В рамках визита оппозиционеры отчитались перед главным директором Национального совета безопасности по Европе и России Джоном Эратом.

А пока Сербия живет своей обычной жизнью. Следующий митинг оппозиции назначен в Белграде на субботу – об этом заявили участники «Союза». На нем они будут вновь требовать ухода президента и правительства.

Количество сторонников оппозиции на манифестациях, как уже указывалось выше, – падает. По словам депутата городского парламента Чачака Милоша Марича, в этом городе на последнем митинге число участников сократилось вдвое. В комментарии газете Danas.rs он назвал причиной этому перенос маршрута демонстрации: «В начале протестов мы проходили возле госучреждений и особняков олигархов, а теперь ходим по прилавкам и цветочным магазинам. Энергия была совсем другой в начале».

Нынешний провал сербских майданщиков не должен успокаивать Россию, если она заинтересована в сохранении стратегического партнера на Балканах. Запад, как известно, умеет работать на перспективу. Поэтому и Москве стоит больше внимания уделять не только экономическому, но и гуманитарному сотрудничеству. Ведь главная битва сейчас – борьба за умы молодого поколения.