Власти Сербии отмечают «День перемирия» – символ единения с Антантой

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В Сербии 11 ноября отмечают государственный праздник – «День перемирия», установленный в честь окончания Первой мировой войны.

В стране этот день выходной, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Первая мировая война занимает особое место в исторической памяти сербского народа. За четыре года Сербия потеряла треть своего довоенного населения, от 1,1 до 1,3 миллиона человек. Но главное – речь шла о 62% трудоспособного населения мужского пола в возрасте от 18 до 55 лет, при этом материальный ущерб составил от семи до десяти миллиардов золотых франков.

Однако лишь в 2012 году в Сербии стали на государственном уровне отмечать 11 ноября как «День перемирия». Как известно, 11 ноября 1918 года у города Компьен во Франции представители немецкого командования подписали перемирие с представителями стран Антанты, на стороне которой сражалась и Сербия. Это означало фактическое окончание Первой мировой войны. В Сербии и сербских анклавах на севере Косово и Метохии этот день является выходным.

Символом этого праздника является цветок редкого растения «Рамонда Натальи», названный в честь королевы Сербии Наталии Обренович, жены короля Милана. Этот цветок растет на горе Каймачалан, где во время Первой мировой войны под командованием князя Живоина Мишича сербская армия ожесточенно сражалась против болгарской, во время подготовки к прорыву Салоникского фронта и освобождения оккупированной Сербии.

Утром 11 ноября глава МИД Сербии Ивица Дачич возложил венок на Французском кладбище в Белграде, где похоронены французские военные, которые сражались плечом к плечу с сербскими в годы Первой мировой войны. Только на Салоникском фронте их полегло более 50 тысяч человек. Венки также возложили посол Франции в Сербии Пьер Кошар и глава представительства ЕС в Белграде Эммануэль Жофре.

А накануне вечером на стене белградской крепости Калемегдан гвардия сербской армии дала артиллерийский салют из 10 залпов в честь праздника. Как отметили в Министерстве обороны страны, салют дан по приказу президента и главнокомандующего вооружённых сил Сербии Александра Вучича.

Сам же Вучич с 10 ноября находится в столице Франции, где 11 ноября открылся «Парижский форум мира», дата проведения которого также приурочена к годовщине окончания Первой мировой войны.

Как сообщал «ПолитНавигатор», президент Сербии Александр Вучич после встречи с президентом Франции в Париже намекнул, что военные неудачи России могут повлиять на позицию Белграда в вопросе санкций против Москвы.