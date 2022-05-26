Власти Сербии: Украину поддерживаем на словах, а на деле – не вводим санкции против России

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

В политическом смысле Сербия приняла «четкое решение» по конфликту на Украине. Добиваясь возвращения утраченной провинции Косово, официальный Белград декларирует поддержку «территориальной целостности Украины», присоединяясь к западным декларациям в защиту Киева. Однако на деле сербская сторона избегает введения санкций против РФ, хотя на этом и настаивают в Евросоюзе.

С такими разъяснениями выступила уходящий сербский премьер-министр Ана Брнабич (в ближайшее время по итогам выборов ожидается формирование нового правительства).

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Сербия выбрала не только свой собственный путь, но и путь в соответствии со всеми принципами международного права. Если вы уважаете свою территориальную целостность, то вы должны уважать территориальную целостность всех международно признанных государств», – сказала Брнабич.

Тем не менее, Белград отказывается вводить санкции против России, несмотря на призывы Европейского союза, членство в котором он стремится получить.

«В политическом плане мы ясно дали понять, какова наша позиция, но мы не присоединились к санкциям. Сейчас это часто упускается из виду. И некоторые послы забыли, что мы не оставались полностью нейтральными», – сказала Брнабич.

По итогам недавнего визита в Белград президента Европейского совета Шарля Мишеля сербский президент Александр Вучич заявил, что еврочиновник настойчиво склонял к введению санкций против РФ.

«Президент Мишель очень решительно выразил желание и ожидания того, что Сербия присоединится к санкциям против России, и я проинформировал президента Мишеля о наших взглядах», — сказал Вучич.

Между тем, уходящая премьер Брнабич в своем выступлении допустила и высказывание относительно российской спецоперации на Украине, вызвавшее осуждение в Москве.

«Россия сегодня делает то, что некоторые другие страны сделали с Сербией в 1999 и 2008 году. Используют такие же фразы, то, что они должны были напасть, чтобы остановить возможный геноцид», – сравнила чиновница действия РФ с НАТО при бомбардировках Югославии.

Спикер МИД РФ Мария Захарова уже отреагировала на слова Брнабич.

«Подобные оценки неуместны», – сказала Захарова на брифинге в среду.