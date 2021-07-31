Власти Севастополя до сих пор не присвоили почетное звание Лужкову, зато сохранили Кучме

31.07.2021, Москва, Елена Острякова

Депутат Госдумы РФ Константин Затулин выразил сожаление о том, что власти Севастополя до сих пор не присвоили звание почетного гражданина города бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову

Об этом он заявил на научно-практической конференции «Крымская реальность России против «крымской мифологии» Украины» в Севастополе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Фактически все, что в Севастополе строилось в 90-е, строилось по инициативе города Москвы, мэра Москвы Юрия Михайловича Лужкова, в отношении которого никак, к сожалению, в Севастополе не могут определиться, можно ли ему присвоить звание почетного гражданина города или нет. Сами себя завели в тупик тем, что запретили присваивать гражданство почетное тем, кто уже ушел из жизни, вот любопытно. В некоторых городах, наоборот, запрещают тем, кто жив, присваивать почетное гражданство, потому что надо оценить последствия того или иного деяния той или иной жизни, а здесь наоборот. Ну, это ваше дело, конечно, в Севастополе. Но именно в те времена, вы помните, были вот эти севастопольские «Лужники» построены. И только тогда под впечатлением от этого вызова Кучме на Омеге построили этот большой дом для офицеров, для личного состава Военно-морских сил Украины, потому что ну уж заело совсем», – напомнил Затулин.

Ранее депутаты предлагали провести референдум, чтобы лишить экс-президента Украины Леонида Кучму звания «Почетный гражданин Севастополя».

Вынужденный покинуть Киев журналист Александр Чаленко заявлял, что сохранение такого звания у Кучмы позорно, поскольку политик одобряет карательную операцию против русских Донбасса и является инициатором разгрома русской Республики Крым в 1990-е годы.

«1) Он является противником присоединения Севастополя и Крыма к России; 2) Он поддерживает АТО, то есть фактически одобряет убийство мирных граждан Донбасса и ополченцев, которые защищают эту святую русскую землю от необандеровцев; 3) Он предатель Русского мира. Напомню, что именно благодаря его обещаниям придать русскому языку статус государственного, он в 1994 году стал президентом Украины. Но он ничего не сделал для того, чтобы в Конституции 1996 года было провозглашено реальное двуязычие; 4) Именно благодаря ему в 1994 году Крым фактически был лишен автономии. 5) На нем, прежде всего, лежит вина за смерть Георгия Гонгадзе. Да, Гонгадзе был антироссийски настроен, но это не значит, что можно одобрять его убийство. Причем убивали его не за антироссийскую деятельность, а за то, что он просто раздражал Кучму. 6) Именно благодаря трусости Кучмы и его сговору с Западом первый Майдан и смог победить», – перечислял Чаленко.