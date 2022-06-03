Власти Севастополя не могут объяснить горожанам, почему ЧФ закрыл пляж «Ушакова балка»

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В Севастополе не утихают страсти вокруг закрытия пляжа «Ушакова балка» – единственному на Корабельной стороне Ахтиарской бухты.

Горожане собирают подписи под обращением с требованием вернуть пляж, городские власти ищут аргументы против, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В первый день лета севастопольцы вышли на стихийный митинг против закрытия пляжа. Здесь в основном отдыхают пенсионеры и ребятня из Нахимовского района города. Других подходов к морю по близости нет, нужно ехать за пределы Ахтиарской бухты. Поэтому решение властей закрыть проходы решетками и наглухо заварить ворота горожане восприняли в штыки.

«У людей в такое тяжелое время нет другой возможности посидеть на скамеечке у моря, подышать воздухом, – аргументируют свое возмущение севастопольцы. – Если даже причина в спецоперации, зачем демонтировать навесы, которые здесь были со времен СССР?».

Накануне губернатор Севастополя Михаил Развожаев пояснил необходимость закрыть пляж «Ушакова балка» секретными мероприятиями, которые проводятся правоохранительными органами и спецслужбами для обеспечения безопасности горожан. До этого вице-губернатор Сергей Толмачев ссылался на ненормативное состояние морской воды. А еще раньше директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов говорил об антисанитарных условиях на пляже. В беседе с протестующими Горлов решил объединить все три версии.

«Есть письмо от ЧФ, и мы должны оградить участок. Есть бактериологические анализы», – попытался аргументировать решение начальник департамента горхоза, но был настолько не убедителен, что сам отказался от своих слов. «Мы сегодня достигли консенсуса, что откроем территорию и поставим все уведомительные знаки о том, что находиться в воде на данном участке не очень комфортно, – подвел итоги общения с горожанами Горлов. – Если были демонтированы навесы, значит, их восстановим».

Тем не менее, люди стали собирать подписи под обращением к правительству Севастополя с требованием открыть доступ к единственному на Корабельной стороне пляжу «Ушакова балка». Судя по комментариям руководителя управления информационной политики, борьба за место у моря только началась.

«Хочу высказать свое мнение по поводу ситуации, которая сейчас специально нагнетается некоторыми общественниками по поводу пляжа Ушакова балка. Могу понять местных жителей, которым было удобно купаться на этом пляже. Но позиции удобства и безопасности нужно соотносить, – заявила Ирина Юхина. – Действительно, есть заключение по несоответствию воды нормам и параметрам. По этой же причине нельзя купаться на «Городском» и «Мраморном» пляжах. Но есть другие вопросы которые касаются жизни. И если при проведении мероприятий кто-то пострадает, что будут говорить те общественники, которые сейчас провоцируют ситуацию?».

В соцсетях такую позицию не поддерживают и с сожалением констатируют, что работа городского хозяйства в Севастополе хуже некуда, и прежде чем что-то закрывать, нужно предложить альтернативу. Тем более, что со старыми и изношенными очистными сооружениями морская вода у побережья Севастополя не может соответствовать нормам нигде. А для поездок за город нужно время и средства.

К слову, ученые Института биологии южных морей рекомендуют закрыть для туристов дикий пляж «Инжир», чтобы восстановить посадки краснокнижной сосны Станкевича.