Власти Севастополя раздули из пляжного вопроса общественную проблему

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новый скандал с доступом на пляжи назревает в Севастополе.

В этот раз причина не в спецоперации или грязной воде – купальщики портят аппетит посетителям ресторанов в Артбухте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

По информации директора департамента городского хозяйства Севастополя Евгения Горлова, нововведения готовятся на пляже «Хрустальный» в рамках комплексного развития территории.

«Хочется прийти в центральную часть в хороший ресторан, иметь определенную зону для купания, чтобы человек, который кушает, не обращал внимания на людей в купальниках, – объяснил цель нововведений чиновник. – Некоторые не совсем презентабельно выглядят. Центральная часть должна быть, в том числе, для элиты, потому что если человек с низкой социальной ответственностью будет там находиться…».

Свои доводы Горлов увенчал тем, что «Хрустальный» – это не пляж, а бетонированная набережная. Пляжем, по словам начальника горхоза, можно назвать прибрежную полосу в Любимовке или Учкуевке. Напомним, аналогичная ситуация возникла с пляжем «Ушакова балка», где к бетонированному причалу со спуском в море ограничили проход горожан.

Такую атаку на привычные места отдыха севастопольцы связывают с подготовкой мест для швартовки яхт, поскольку строительство марин в Крыму только началось, а маломерные суда российских политиков и бизнесменов нужно швартовать у отечественных причальных стенок, поскольку в Средиземноморье их могут арестовать под санкционным предлогом.