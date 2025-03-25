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Представители прозападной сербской партии «Движение свободных граждан» прибыли в Северную Македонию, чтобы организовать там беспорядки аналогичные тем, что проходят сейчас в Сербии.

Гастролёры наладили контакт с местными студенческими активистами, но были арестованы македонскими силовиками, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Прибывшие в Северную Македонию активисты были арестованы в столице страны – Скопье. Как сообщают местные СМИ, они вошли в контакт с представителем левацкой партии «Левица», местным студенческим лидером Кириллом Митановски.

В социальных сетях появилась запись беседы македонских и сербских протестующих о том, как спровоцировать беспорядки во время протестов. Онлайн-координатором общения выступил некий преподаватель из Сербии по имени Сташа, который учил македонцев создавать протестные комитеты.

«Идея комитета состоит в том, что он существует даже тогда, когда кто-то уходит. Пленум — это социальная конструкция, тело, а не люди… Проблема в том, что если деятели вашей партии захватят медиапространство и навяжут себя лидерами революции, то да, они говорят, что они равны, но они немного больше появляются на телевидении… Необходимо пресечь медийную пропаганду отдельных личностей», – говорил Сташа.

Премьер-министр Северной Македонии Христиан Мицкоски заявил, что понимает людей, которые протестуют демократическим путем, но не оправдывает «политических грызунов и стервятников, которые не хотят сильного ВМРО-ДПМНЕ-правительства, которое является буфером, не допускающим разрушения Македонии».

«Я полностью поддерживаю выражение возмущения и гнева, потому что есть еще много вещей, которые необходимо решить, но мы будем бороться до последнего атома энергии, чтобы что-то исправить во имя будущих поколений», – заявил он.

Напомним, что местные и заезжие майданщики пытаются использовать трагедию в Кочани, когда в результате пожара, случившегося во время концерта группы ДНК в Кочани погибли 59 человек, для провоцирования массовых протестов аналогичных сербским.

Сейчас у власти в стране патриотическая партия ВМРО-ДПМНЕ, которая до 2017 года отличалась пророссийской и просербской направленностью. Что не понравилось демократической элите США, которая при поддержке структур олигарха Джорджа Сороса инспирировала в стране майдан, в результате которого власть захватил прозападный левацкий Социал-демократический союз Македонии (СДСМ) в альянсе с албанскими партиями.

Майданщики сменили название страны на Северная Македония, что позволило прийти к компромиссу с Грецией, которая отказывала стране в праве на историческое эллинское название, и смогли вступить в НАТО. Также они признали албанский язык вторым государственным и договорились, что половину портфелей в македонском правительстве будут получать этнические албанцы.

Вернувшиеся к власти относительно недавно патриоты ВМРО-ДПМНЕ предпринимают шаги по деалбанизации своей страны, опираясь на республиканскую администрацию США (опасаясь высказываться о симпатиях к России), что резко не нравится демократической транснациональной элите в союзе с Британией и ЕС.