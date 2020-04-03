Власти сообщили, когда в Севастополе начнут штрафовать за нарушение карантина

03.04.2020, Севастополь, Виктор Орлов

В Севастополе полиция пока что не штрафует нарушителей карантина, однако начнет прибегать к таким мерам после выдачи пропусков, которые будут разрешать отдельным гражданам выход из дома по служебной необходимости.

Об этом в эфире СТВ заявил и.о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ни одного штрафа пока что не выписано… Чтобы нормально, качественно принять штрафные санкции, я должен убедиться, что мы сделали систему контроля. Все, кто должен, – получили пропуска, и после этого можно начинать принимать соответствующие штрафные санкции», – сказал градоначальник.

Он напомнил, что для физических лиц штраф составляет от 1 до 30 тысяч рублей. Для руководителей предприятий – от 30 до 40 тысяч (под штрафы, например, могут попасть те, кто помог получить пропуска, обосновав это фиктивной необходимостью). Для юрлиц штраф установлен до 500 тысяч рублей.

«Мы продлим режим самоизоляции до 12 числа включительно. В конце следующей недели будем смотреть, как складывается обстановка. Я, конечно, очень рассчитываю, что на следующей неделе мы не допустим каких-то очагов. И будем смотреть, как потихоньку ситуацию отпускать. Если же, несмотря на все принимаемые меры, мы получим приток подтвержденных диагнозов в нашу инфекционную больницу, то тоже будем оценивать ситуацию. Следующая неделя будет лакмусовой для Севастополя», – сказал Развожаев.

Он отметил, что пока что в целом удовлетворен тем, как жители Севастополя соблюдают карантин.