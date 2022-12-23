Власти Татарстана изловчились – в России временно останется два чиновника в должности президента

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Госсовет Татарстана проголосовал сегодня за то, чтобы глава республики назывался «раисом». Ранее главу Татарстана называли «президентом». Это был единственный такой титул среди всех субъектов федерации, местной элите льстило, что в России «два президента: в Москве и в Казани».

Однако Первопрестольную такая двусмысленность не устраивала. В прошлом году в Госдуме был принят закон «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ», который запрещал главам регионов называться президентами.

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Татарстан сопротивлялся на всех этапах его согласования и принятия. В октябре прошлого года госсовет республики единогласно не поддержал проект федерального закона. В ноябре, когда проходило голосование в Госдуме, все татарские депутаты воздерживались или голосовали против, даже из «Единой России».

Даже после принятия закона Татарстан целый год его игнорировал, хотя все остальные национальные субъекты послушно перешли на унифицированное название «глава региона».

Только в декабре местный закон аналогичного содержания, наконец, был внесен в Госсовет республики. Но и тут не обошлось без сюрпризов. Вчера профильный комитет татарского парламента неожиданно рекомендовал отозвать законопроект о переименовании должности президента республики для его доработки.

Либеральные политологи резко взбодрились и стали предрекать, что Татарстан «отвалится от русского в исламский мир», это приведет к «каскадному обрушению всей конструкции РФ».

Но эти прогнозы не оправдались. Действующий руководитель республики Рустам Минниханов призвал депутатов при этом «не подыгрывать Западу», и они нашли компромиссный вариант. Они предложили называть своего главу арабским словом «раис» – капитан, вождь, лидер. А носители языка суахили используют его для президента.

Либеральный писатель Анатолий Несмиян где-то выкопал еще одно значение этого слова – «воинственный».

«Формально требование Центра будет удовлетворено, фактически особый статус татарстанского руководства остается, выделяя его среди всех прочих регионов», – написал Несмиян в своем ТГ-канале.

Либеральный публицист Кирилл Шулика обратил внимание на то, что законопроект содержит переходные положения, согласно которым новое наименование, предусмотренное проектом закона, будет применяться только к вновь избранному высшему должностному лицу Республики Татарстан.

«То есть Москва допустила тут возможность компромисса», – констатирует он.

«История с титулом главы Республики Татарстан затянулась. Для федерации важно, что таким образом двусмысленность, связанная с существованием в России двух президентов, устраняется», – заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» депутат Госдумы РФ Константин Затулин.

«Виртуозно Татарстан провертел на оси Москву и администраторов, показывая, что даже в военное время про самостоятельность забывать нельзя», – пишет политолог из Волгограда Александр Сайгин.

Вопрос от отказа от слова «президент» в отношении региональных лидеров впервые был поднят в 2010 году. Тогда глава Чечни Рамзан Кадыров первым добровольно отказался от такого названия и призвал последовать своему примеру коллег из других субъектов. Упорствовал только Татарстан.

Политтехнолог Ярослав Игнатовский считает, что за этим упорством стоят вовсе не пустые амбиции, а конкретные экономические интересы.

«Унификация местного самоуправления не нравится им, поскольку они опасаются потери не столько политического влияния, сколько экономических преференций – ведь если Татарстан станет обычным российским регионом, то и большую часть налогов и нефти будет забирать себе федеральный центр», – написал Игнатовский в своем ТГ-канале.

«Татарский истеблишмент не смог отказаться от восточного колорита. Казанское ханство было первым национальным регионом, который вошёл в состав России на правах субъекта Империи и никаких преференций никогда не имел. И сегодня принципы федерализации никто не отменял», – считает радиоведущий Сергей Мардан.

Официально пресс-служба правительства Татарстана описывает дебаты следующим образом:

Вопрос внесения изменений в Конституцию республики вызвал широкое обсуждение среди депутатов. Так, Марат Галеев подчеркнул, что «Конституция – не только политико-правовой, но и исторический документ». «Россия провозглашена федеративным государством, и у Татарстана были свои инструменты вхождения в состав федерации – это прописано в первой главе Основного закона: «Татарстан – демократическое правовое государство, объединенное с Российской Федерацией Конституцией РФ, Конституцией РТ и Договором». Сегодня подвергать сомнению первую статью Конституции на базе действующего законодательства методологически неверно. Какие бы изменения мы ни вносили, она должна остаться незыблемой. Прямое волеизъявление народа всегда выше любого решения парламента». Галеев также поддержал предложение профильного комитета сохранить наименование Президент Республики Татарстан до окончания срока полномочий избранного Президента. Депутат Ильшат Аминов подчеркнул, что «в таком вопросе компромисс невозможен». «В зале находится первый Президент республики Минтимер Шаймиев, за моей спиной – действующий Президент Татарстана Рустам Минниханов, и каждый из них избирался как Президент, – сказал он, – я уважаю мнение своего народа, я уважаю Конституцию Татарстана. В зале многие будут решать разумом, а я буду голосовать сердцем». Депутат Николай Рыбушкин также отметил, что пост Президента вводил народ, а не депутаты, «и прежде чем отказаться от наименования высшего должностного лица республики мы должны спросить у народа». «Тема, которую мы обсуждаем сегодня, – непростая и болезненная, и я понимаю ваше эмоциональное и неравнодушное отношение, но мы должны двигаться вперед и принимать решение, – подчеркнул Рустам Минниханов, выступая с трибуны парламента, – да, мы делали все, чтобы сохранить наименование Президент, хотя оппонентов у нас было немало, но мы не смогли отстоять право самим решать, как именовать высшее должностное лицо республики». Рустам Минниханов предложил «идти дальше не протестным, а законодательным путем». «Принимать решение нужно сегодня, таково требование закона, – подчеркнул он, – не всегда бывает так, как желаешь». Комментируя выступление Марата Галеева, Рустам Минниханов отметил, что «Татарстан – один из столбовых регионов страны», участвующий во многих проектах и представленный в федеральных программах. «Да, Договор в свое время сыграл свою роль, – сказал Рустам Минниханов, – но сегодня главное – обеспечить высокое качество жизни наших людей. Поддержка федерального центра у республики есть, и она весомая. У нас сложились прекрасные отношения с руководством страны, с Правительством. Сегодня в условиях Специальной военной операции важно сохранить единство и сплоченность нашей страны». Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев также отметил, что «предложенное наименование высшего должностного лица республики «Глава – Раис Республики Татарстан» в данной ситуации приемлемо». Минтимер Шаймиев остановился и на вопросах федеративного устройства России, вспомнив историческую миссию такой формы государственного устройства. По словам Минтимера Шайимева, сегодня, в условиях присоединения к России новых территорий, республик ЛНР и ДНР российский федерализм приобретает особое звучание. «Сейчас требуется единство Российской Федерации, и это имеет решающее значение, – подчеркнул Минтимер Шаймиев, – также нужна всенародная поддержка руководства нашей страны». Найденный вариант наименования высшего должностного лица республики Председатель Государственного Совета Фарид Мухаметшин назвал «компромиссным».