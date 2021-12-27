Власти Татарстана смирились с «утратой» президента

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Глава Татарстана Рустам Минниханов сегодня прокомментировал принятие Госдумой РФ закона о публичной власти, согласно которому он больше не может называться президентом.

В ответе Минниханова сегодня на итоговой пресс-конференции прозвучали и недовольство и смирение, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Закон уже принят. Позиция нашего парламента была известна. Понятно, что есть сложившиеся исторически вещи, которые присутствуют… Мы должны уметь слышать друг друга. Вот когда шла работа по Конституции, была создана комиссия, в ней много авторитетных людей было, и очень позитивно вся эта процедура прошла. А в части этого закона – не только же наши депутаты выступали против, там 60–70 депутатов проголосовали. Хотя если бы тот же Клишас (автор закона – ред.) приехал в наш парламент, встретился, объяснил, думаю, позиция была бы другой. Понятно, что закон принят. Мы законопослушные люди. Так получилось, что наш голос не услышали», — заявил Минниханов.

В то же время другие спорные положения закона он полностью поддержал.

Закон о публичной власти вызвал нешуточные страсти в Татарстане, единственном субъекте РФ, в котором руководитель до сих пор назывался президентом. В октябре Госсовет республики единогласно не поддержал проект закона. Полагают, что за этим демаршем стоял лично Минниханов.

Во время всех трех слушаний в парламенте против законопроекта голосовали все депутаты, избранные от Татарстана, в том числе 6 депутатов из «Единой России».

Дерзость проявляли и местные СМИ.

«Все остальные даже национальные республики взяли под козырек. Это, конечно, обескураживает. Я столь однозначного одобрямса не ожидал, прежде всего, от наших соседей. Что и говорить, настоящих буйных мало. Это, к сожалению, новая реальность после ухода во многих субъектах политических тяжеловесов и прихода региональных менеджеров, а по сути дилетантов от политики», – такой текст произнес ведущий на телеканале «Татарстан».

Не отставали и местные несистемщики.

«Остается татарстанское общество и — шире — татарский мир. Понятно, что не будет ни массовых митингов, ни самосожжений. Но есть формы протеста, доступные каждому. Редакция «БИЗНЕС Online» последует совету Путина, который предлагал самим жителям Татарстана решать вопрос с названием для руководителя республики. Мы свой выбор сделали: продолжим называть первое лицо Татарстана президентом при любом законодательстве до тех пор, пока сами считаем нужным. Призываем поступить так и другие СМИ, общественные организации, бизнес. Полагаем, это может стать неким тестом, примерно как ответ на вопрос «Чей Крым?». Итак, у Татарстана «президент» или «глава»? Пусть каждый ответит так, как подсказывает сердце и совесть. И тогда слово «президент» станет не воспоминанием об утраченном величии, а, наоборот, объединяющим символом. То, что казалось фантиком, под давлением извне вдруг вновь наполнится смыслом. Вспомните, как именно после гонений на татарский язык в 2017 году нация начала просыпаться», – призывало главное либеральное издание республики.

Демарши журналистов вполне могли разбередить националистические и экстремистские настроения в мусульманской республике. Депутаты Госдумы от Татарстана тут же раскритиковали идею празднования освобождения Руси от татаро-монгольского ига.

По мнению коммуниста Артема Прокофьева, «это ошибка, нельзя выдвигать подобные инициативы на всероссийском уровне». При этом его ничего не смутило, когда в мае аксакалы Духовного управления мусульман Татарстана единогласно проголосовали за то, чтобы ежегодно отдавать память соплеменникам, павшим при взятии Казани Иваном Грозным в 1552 году – Хэтер коне.

В республике активно работают турецкие эмиссары. Региональная пресса открыто выступала в поддержку Азербайджана во время войны в Нагорном Карабахе. Имели место случаи мусульманского экстремизма и даже теракты.

На прошлой неделе всероссийский резонанс приобрел случай на кладбище райцентра Актаныш (Татарстан), где местные власти распорядились спилить православный крест. Замглавы Актанышского района Райхан Галимянова прямым текстом заявила, что чиновники там оберегают от крестов «национальную чистоту» района.

Руководство Татарстана особо следит за Актынышским районом, потому что именно здесь родился первый президент республики (1991 – 2010 годы) Минтимер Шаймиев, добившийся независимости от Москвы (по Конституции 1992 года Татарстан — суверенное государство).

«Вот вам Татарстан. Элементарная проблема, переименование должности главы республики, исключение института «президенства». И что? Это же даже не росток сепаратизма. Это громкое пошлое эхо парада суверенитетов 90-х. Отторжение центристских интересов в пользу внешних местными жирующими экономическими элитами. И если Башкирия быстро погасила желание отсоединения от России, то Казань видимо ещё страдает от застарелых метастазов», – написал в своем телеграм-канале политолог Сергей Карнаухов.

22 декабря суд в Москве арестовал ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова по обвинению в убийстве.

«Арестом ректора Казанского университета Москва сигналит Минниханову, что – «Минниханов, ты особенно не зарывайся, вот сейчас мы у тебя отбираем должность президента и только попробуй сказать нет, за ректором пойдешь, Минниханов», – провокационно прокомментировал это событие в эфире радиостанции «Эхо Москвы» либеральный журналист Олег Кашин.