Власти Украины конфисковали квартиры дизайнера Лебедева

Михаил Рябов.  
11.07.2023 17:47
  (Мск) , Киев
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Дзен, Киев, Недвижимость, Политические репрессии, Украина


Представитель Минюста Украины сообщил о конфискации двух квартир в Киеве, принадлежащих российскому дизайнеру Артемию Лебедеву. Сам он ранее неоднократно критиковал переворот на Украине и посещал новые территории, вошедшие в состав РФ после начала СВО.

Речь идет о квартире площадью 138 кв м на Ярославовом Валу, которая была записана непосредственно на Лебедева, и квартире 193 кв м на ул. Саксаганского, которую россиянин переписал на своего знакомого за несколько месяцев до начала СВО. В одном из помещений находился киевский офис дизайнерской компании. Он работал в Киеве пятнадцать лет, но затем был закрыт украинскими властями.

Представитель Минюста Украины сообщил о конфискации двух квартир в Киеве, принадлежащих российскому дизайнеру Артемию...

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Лебедев ранее заявлял, что в результате переворота 2014 года на Украине захватили власть радикальные группировки – «2% е*анатов».

«Страна тех самых 2% ебанатов сейчас выглядит так: на постаменте, где когда-то был Ленин, висит рукописная стихотворная молитва, сверху лежат раскрашенные национальным узором шины (символ революции), из них торчит украинский флаг, на заднем фоне стоит совковое здание горадминистрации, перед которым установлен флаг Евросоюза. При этом, 98% людей – абсолютно нормальные, нейтральные, спокойные, работающие люди», – утверждал Лебедев, но этого хватило, чтобы против него были введены санкции в Киеве.

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