Власти Украины нарываются на «грубый секс» за безнадёжные долги
Долг Украины растет опережающими темпами.
Об этом в эфире телеканала UKRLIFE.TV заявил ведущий онлайн-студии «CapitalTV» Дмитрий Джангиров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы уже одолжили с начала года 9 миллиардов долларов, за семь с половиной месяцев. И останавливаться они не собираются.
А что мы тогда все остальное обсуждаем? Мелочи какие-то: придут моряки не придут…
Знаете, это как в анекдоте про ту девушку: ребе, в первую брачную ночь в ночнушке или без?
Мы, так сказать, обсуждаем вопросы ночнушки, когда речь идет про грубый групповой, блин секс.
9 миллиардов уже с копейками. Это новые долги только и этого года», – ставит диагноз Джангиров.
Спасибо!
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