19.07.2019, Киев, Игорь Петров
 
Общество, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

Власти Украины нарываются на «грубый секс» за безнадёжные долги

Долг Украины растет опережающими темпами.

Об этом в эфире телеканала UKRLIFE.TV заявил ведущий онлайн-студии «CapitalTV» Дмитрий Джангиров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Мы уже одолжили с начала года 9 миллиардов долларов, за семь с половиной месяцев. И останавливаться они не собираются.

А что мы тогда все остальное обсуждаем? Мелочи какие-то: придут моряки не придут…

Знаете, это как в анекдоте про ту девушку: ребе, в первую брачную ночь в ночнушке или без?

Мы, так сказать, обсуждаем вопросы ночнушки, когда речь идет про грубый групповой, блин секс.

9 миллиардов уже с копейками. Это новые долги только и этого года», – ставит диагноз Джангиров.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть