Власти Украины нарываются на «грубый секс» за безнадёжные долги

19.07.2019, Киев, Игорь Петров

Долг Украины растет опережающими темпами.

Об этом в эфире телеканала UKRLIFE.TV заявил ведущий онлайн-студии «CapitalTV» Дмитрий Джангиров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы уже одолжили с начала года 9 миллиардов долларов, за семь с половиной месяцев. И останавливаться они не собираются.

А что мы тогда все остальное обсуждаем? Мелочи какие-то: придут моряки не придут…

Знаете, это как в анекдоте про ту девушку: ребе, в первую брачную ночь в ночнушке или без?

Мы, так сказать, обсуждаем вопросы ночнушки, когда речь идет про грубый групповой, блин секс.

9 миллиардов уже с копейками. Это новые долги только и этого года», – ставит диагноз Джангиров.