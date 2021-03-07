Власти Украины не смогли объяснить, почему у России можно покупать топливо, а вакцину – нельзя

05.03.2021, Киев, Вадим Москаленко

Чиновники правительства Украины сегодня на заседании Верховной рады не смогли объяснить, почему у России можно покупать топливо, а вакцину от коронавируса – нельзя.

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«Что касается вакцины «Спутник-V». Я смотрю, европейские СМИ сообщают, что Венгрия, Словакия, Португалия сейчас будет, европейский регулятор также проводит испытания, чтобы вакцинировать уже с лета 50 миллионов граждан. Когда мы будем производить и вакцинироваться «Спутником-V»?» – спросил главу Минздрава Украины Максима Степанова депутат Александр Колтунович.

«Я уже неоднократно говорил, ни при каких обстоятельствах «Спутник-V» не будет зарегистрирован, российская вакцина на территории страны. Это первое. То, что касается регистрации в других странах, я уже говорил, у других стран РФ не забирала территорию и не развязывала войну. И ни одним аргументом вы меня не убедите зарегистрировать эту вакцину», – с раздражением ответил Степанов.

Однако Колтуновича такой ответ не удовлетворил, и депутат обратился напрямую к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Только что ваш министр рассказывал с трибуны, невольно поставив на растяжку весь Кабмин. Очевидно, он не знает, что в прошлом году мы закупили товаров у нашего северного соседа на 4 миллиарда долларов. А это и сто процентов импорта стекла, и электроэнергия и нефтепродукты и так далее. Почему правительство ставит ценность человеческой жизни ниже, чем собственные энергетические, например, интересы?» – спросил депутат.

«Касательно вакцины «Спутник-V», поддерживаю ответ министра, я полностью с ним согласен и мне нечего добавить», – отрезал Шмыгаль.

Напомним, ранее посольство США запретило властям Украины разрешать вакцинацию российскими препаратами.