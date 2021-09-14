14.09.2021 16:55 (Мск), Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Цена газа внутри Украины, в том числе и газа отечественной добычи, не зависит от себестоимости его добычи, а целиком и полностью определяется биржевыми котировками в ЕС.

Об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, отвечая на вопросы журналистов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уточняющий вопрос по цене добычи украинского газа. Я спрошу: а какая цена выпекания украинского хлеба? Цена – это то, что определяет рынок, то, что готов платить потребитель. Если вы имеете в виду себестоимость, то она разная для разных скважин. Это информация НАК «Нефтегаз». Можете дать запрос, этим интересуются все, и «Нефтегаз» время от времени даёт эту информацию. Но, на самом деле, цена газа устанавливается рынком, биржей, потребителям. Цена является такой, какая она есть на бирже. Это касается и украинской добычи тоже. И тоже работает рынок, мы же не в плановой экономике. Средняя цена газа на биржах Европы сегодня превышает 20 тыс. гривен. И не играет роли, какой это газ, этот продукт так стоит сегодня на рынке. Это ответ, и он абсолютно экономический, он рыночный», – сказал Денис Шмыгаль.

Россия в 2013 году предлагала Украине льготные тарифы на газ и многомиллиардные кредиты в случае вступления в Единое экономическое пространство. Однако в Киеве под лозунгами интеграции в ЕС произошел государственный переворот, который спровоцировал начало гражданской войны, потерю Крыма и Донбасса, а также резкий экономический спад.