Власти Украины объявили кукурузу спасением от российского газа

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Новости Украины

Министр агрополитики и продовольствия Украины Роман Лещенко объявил кукурузу очередным киллером зависимости Киева от поставок российского газа. «Королеву полей» чиновник упомянул, докладывая об урожае. «Кукуруза – залог энергетической независимости Украины», – резюмировал официальный сайт ведомства.

«Следующий этап аграрной политики – это глубокая переработка ключевой культуры нашей страны. Это будет свой газ, свое топливо и свои качественные корма», – пояснил Лещенко.

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До сих пор считалось, что борьбой за энергетическую независимость Украины занимаются Минэнерго и Госэнергоэффективности, но, видимо, и Минагрополитики хочет выйти на передовую.

Если сказать о перспективах кукурузы как биотоплива вкратце, то ее, конечно, можно использовать как сырье для производства биоэтанола, и такой опыт в мире уже есть. Но это не единственное такое сырье, и у него есть серьезные минусы (которых нет у некоторых альтернатив).

В качестве недостатка биоэтанола называют более низкую, чем у бензина, теплотворную способность. Из-за этого повышается расход топлива. Среди недостатков биодизеля, помимо загустевания при низких температурах, — нестабильное качество, обусловленное разнообразием используемого сырья.

Во-первых, чтобы собрать и переработать стебли и листья кукурузы, требуется расходовать какое-то количество топлива. Т.е. EROEI (полученная полезная энергия, поделённая на энергию затраченную) кукурузного биотоплива оставляет желать лучшего.

Во-вторых, любое биотопливо из сырья, которое используется для производства продуктов (кукуруза, например, идет на корм скоту), – это угроза уже продовольственной безопасности. Еще не известно, насколько удастся улучшить таким топливом безопасность энергетическую, но понятно, что это может быть только за счет безопасности продовольственной. Украинские коровы получат меньше корма, цены на корм вырастут, на молоко и мясо – тоже.

То есть, если Минагрополитики будет пытаться решать задачи, которые не относятся к его компетенции, оно гарантировано завалит то, за что непосредственно отвечает.

Понятно, что, хотя бы даже поэтому, дальше риторики дело с кукурузой не пойдет.

Риторикой, впрочем, тоже можно заниматься с пользой для карьеры, благо тема биотоплива старая, и какие-то наработки есть. Если какой-нибудь чиновник из Минагрополитики читает этот текст, то можно посоветовать ему взять на вооружение уже хорошо зарекомендовавшие себя идеи.

Например, если (вернее, не «если», а «когда») с кукурузно-топливной борьбой ничего не получится, можно начать рассказывать, что это потому, что «российская нефтянка строит козни, а так, конечно, Украина бы уже давно перешла на биотопливо».

Подобные речи не только помогут оправдать бессмысленные траты бюджетных средств на «инвестиции» во всякие кукурузные проекты, но и позволят закончить кукурузную эпопею гораздо пристойнее, чем это получилось у Хрущева с его волюнтаризмом.

Если бы у Никиты Сергеевича в свое время была бы возможность рассказывать, что с кукурузой ничего не получилось, потому что, мол, вредители и американские империалисты мешают, то его, глядишь, и не сняли бы. Но даже для него это было бы уж слишком. А вот для украинских чиновников подобные объяснения – обычная практика.