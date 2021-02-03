Власти Украины требуют от YouTube заблокировать отключённые каналы оппозиции

03.02.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Власти Украины требуют от видеохостинга YouTube заблокировать вещание в Интернете отключённых накануне от эфира каналов оппозиции.

Об этом говорится в заявлении министра культуры Александра Ткаченко, бывшего руководителя канала «1+1» олигарха Игоря Коломойского, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Министерство культуры и информационной политики направит к компании YouTube решение СНБО относительно санкций против телеканалов «NewsOne», «ZIK», «112 Украина» с просьбой закрыть их страницы на YouTube.

Ведь эти каналы в эфирном, спутниковом, или в интернет-трансляциях – представляют информационную угрозу национальной безопасности Украины, поскольку являются не СМИ с обычным вещанием, а частью пропагандистской войны России против Украины.

Конечно, YouTube руководствуется собственной политикой по закрытию каналов, но уверен – популярная платформа должна знать о том, кто именно и как финансирует и производит вражеский контент», – заявил Ткаченко.

Интересно, что свое сообщение в Telegram он сопроводил хештегом #FightPropaganda, который использовался во время последних выборов в США для оправдания цензуры против поддерживавших Дональда Трампа.

«Их всех на YouTube заманивают, а потом Госдеп и там прихлопнет, как Дубинского. И все. Finita la commedia. Останется прозябание в ВКонтакте. Испанию придётся менять на Торжок или Вязьму, в лучшем случае», – злорадствует украинский политолог-майданщик Юрий Романенко, против которого в РФ возбуждено уголовное дело за призывы убивать работающих на Донбассе российских журналистов.