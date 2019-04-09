Власти Украины уничтожат музей Полтавской битвы

09.04.2019, Киев, Владимир Гладков

Знаменитый музей Полтавской битвы попадет под программу «деколонизации» Украины от русского имперского наследия, анонсировал на брифинге в Киеве директор Украинского института национальной памяти Виктор Вятрович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам чиновника, «деколонизация» станет следующим этапом после успешно осуществленной на Украине «декоммунизации», в рамках которой были снесены и переименованы сотни памятников и улиц, а также населенных пунктов.

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«Процессы, которые запустили этим законом, идут далеко за грани исключительно декоммунизации. Например, в Киеве переименована улица Суворова, переименована улица Кутузова, которые абсолютно не попадают под действия закона о декоммунизации, но абсолютно никто не запрещает их переименовывать.

То есть, если есть такая воля общества, то общество может, не ссылаясь на закон о декоммунизации, а ссылаясь на законы о местном самоуправлении и закон о географических названиях, предлагать другие названия. Тем же решением в Киеве был демонтирован и памятник Суворову.

Мы видим, что деукоммунизация спровоцировала и деколонизацию, но мы уверены, что этого будет недостаточно, и очевидно, что и деколонизация, и освобождение Украины от имперского наследия тоже требует определённого законодательного урегулирования. Именно поэтому мы сейчас готовим такой проект», – заявил Вятрович.

«Такого достаточно много, одним из лидеров топонимики, их, кажется, около 300 на Украине, это улица имени Суворова, улица имени Кутузова. Огромная плеяда, сотни улиц посвящены деятелям русской литературы, русским писателям.

Безусловно великие писатели – и Толстой, и Достоевский, Тургенев и так далее, Пушкин, но их количество на Украине неимоверно огромно. То есть, несоразмерно больше, чем количество улиц Диккенса, Бальзака, Драйзера или других больших писателей мировой литературы», – добавил пропагандист.

Кроме того, в планах киевских деятелей стоит вопрос «деколонизации» музеев Украины.

«Мы хотим провести важную дискуссию по деколонизации украинских музеев на примере Музея Полтавской битвы или Заповедника Полтавской битвы, который сейчас просто является инструментом воспевания русской имперской славы, тем более что в действительности – антиукраинской русской имперской славы», – рассказал Вятрович, одной из главных задач которого является героизация предателя гетмана Мазепы.