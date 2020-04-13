13.04.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Киев, Украина
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Власти Украины закрывают на карантин святыню Русской Церкви




На территории Киево-Печерской Лавры уже зарегистрировано более 90 случаев заражения COVID-19. Об этом в ходе брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Из случаев, зарегистрированных за прошедшие сутки, 63 в Киево-Печерской Лавре, то есть, там уже более 90 подтверждённых случаев. Город сегодня направит к Лавре мобильные рентгены и бригаду медиков для забора образцов для ПЛР-тестирования. Мы должны иметь реальную картину про очаг заболевания. Также, подчеркиваю, Киево-Печерская Лавра, по решению Комиссии по чрезвычайным происшествиям, закрывается на карантин», – заявил Кличко и призвал полицию проконтролировать своё решение.

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Киево-Печерская Лавра – один из наиболее известных монастырей Русской Православной Церкви, здесь находится резиденция митрополита Киевского Владимира, главы УПЦ Московского Патриархата.

После государственного переворота 2014 года на Украине неоднократно звучали призывы забрать Лавру у канонической Церкви и передать ее раскольникам.

В 1990-е годы монастырь подвергался попыткам захвата боевиками УНА-УНСО.

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