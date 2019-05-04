Власти Украины заявили о необходимости отмены выходного 9 мая

04.05.2019, Киев, Владимир Гладков

На Украине необходимо перенести выходной день с девятого мая на восьмое – когда отмечается введенная после государственного переворота новая дата – т.н. «день примирения», знаменующий, по задумке организаторов, взаимное прощение между ветеранами советской армии и гитлеровскими коллаборационистами из ОУН-УПА.

«К сожалению, не сделано очень важное, я считаю, решение, перенос выходного дня с 9-го мая на 8-е мая», – заявил в эфире телеканала «ZIK» курирующий процесс фальсификации истории директор «Украинского института национальной памяти» Владимир Вятрович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«8-го мая мы отмечаем День памяти, примирения, 9-го День победы над нацизмом, но я убеждён и об этом постоянно говорю и повторяю, что выходным днём должно быть именно 8-е мая – для того, чтобы подчеркнуть, что Украина таки готова отмечать завершение Второй Мировой войны в Европе в новом, европейском формате, а не в советском.

Кроме того, мы прекрасно понимаем, что 9-е мая как выходной день – это отличная возможность для разного рода политических провокаций. Я напомню о том, что 7-е ноября как выходной день был прекрасным днём для разного рода «красных» провокаций. И уже все забыли о том, что 7-го ноября тоже постоянно была какая-то такая напряжённая ситуация, усиленное внимание тогда ещё милиции к тем митингам, которые проходили.

Убеждён, что так же случится, если перенесётся выходной с 9-го на 8-е мая, и убеждён, что именно таким образом мы сможем отдать должное внимание тем живым ветеранам Второй мировой войны, потому что вряд ли им нравится, как спекулируют на их жизни разного рода антиукраинские силы, выводя разного рода «шабаши», так называемые Бессмертные полки на улицы Киева или других городов», – сказал чиновник.