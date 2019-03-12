Выборы
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12.03.2019, Киев, Игорь Петров
 
Выборы, Провокации, Украина, Энергетика
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Власти Украины заявили об угрозе блэкаута накануне выборов

В ближайшее время на энергосистему Украины будут проводиться кибератаки с целью вызвать недовольство населения в результате отключения света в населенных пунктах.

Об этом на круглом столе в Верховной Раде сообщила замминистра энергетики Украины Наталия Бойко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас будут попытки дополнительно влиять на энергосистему в этот предвыборный и межвыборный период для того, чтобы вызвать определенные негативные настроения среди населения Украины», – сказала чиновница.

Бойко заверила, что «компании последовательно улучшают работу в этом направлении, СБУ активно работает, и Госспецсвязь».

«Понимаем, какая ответственность на нас лежит», – сказала чиновница.

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