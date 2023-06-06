Власти успокаивают крымчан: Без воды не останетесь, но есть риск обмеления канала

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Власти Крыма и Севастополя не видят проблем с водоснабжением полуострова из-за повреждения плотины Каховской ГЭС.

Проблемы возникнут только с поливом из Северо-Крымского канала, который начал подавать днепровскую воду на поля с конца апреля, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По поводу ситуации, связанной с подрывом Каховской ГЭС. Угрозы подтопления в Крыму нет. Однако есть риск, что Северо-Крымский канал будет мелеть. В настоящее время запасы воды в канале – порядка 40 миллионов кубометров. Водохранилища, даже те, которые ранее были заполнены на 15-20 %, на данный момент имеют около 80 % наполнения. Питьевой воды более чем достаточно. Проводятся работы по минимизации потерь воды в канале. В ближайшие дни будет понятна динамика и возможные риски», – сообщил в своем телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксёнов.

Запасы водохранилищ на сегодня составляют более 280 миллионов кубометров воды, чего более чем достаточно для полноценного жизнеобеспечения населения Республики Крым. Севастополь к днепровской воде сейчас тоже не привязан – Межгорное водохранилище, которое является резервным для Симферополя, Севастополя и Сакского района, стоит пустое, и воду берут из естественных источников.

«На водоснабжении города повреждения Каховской ГЭС – никак не скажутся, – подтвердил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. – Город пользуется собственным водохранилищем, запасы воды на максимуме, также есть резервные источники водоснабжения. Понимаю, что сейчас укропаблики начинают выжимать из этой ситуации все, и в «лучших» традициях будут пытаться сеять ложь и панику. Поэтому в очередной раз напоминаю: доверяйте только официальным источникам информации».

Укропаблики просят очевидцев присылать фото и видеодоказательства подрыва дамбы силами российской армии, чтобы затопить Херсон и предотвратить наступление ВСУ. Методичный обстрел украинскими военными Новой Каховки и комплекса Каховского гидроузла в учет не берется, а в соцсетях уже пугают гуманитарной катастрофой в Крыму из-за дефицита пресной воды.

Публикуются графики подвоза воды в Керчи, где на плановом ремонте находится городской водовод, с утверждением, что в Керчи уже нет воды. При этом Керчь последняя на нитке Северо-Крымского канала, в ее питающем Станционном водохранилище 25 миллионов кубов воды, а благодаря водной блокаде, устроенной киевским режимом в 2014 году, в Крыму налажена система автономного водоснабжения.

В частности, Керчь и Феодосия при необходимости будут получать воду из подземных водозаборов на Севере Крыма через магистральный тракт водоподачи, проложенный под землей.

«В целом население, предприятия Крыма обеспечены водой на 100%. Угрозы затопления и подтопления на территории Крыма, связанной с работой Северо-Крымского канала, нет, – заверил глава Госкомводхоза Крыма Владислав Масляник. – Северо-Крымский канал на территории Республики Крым работает в штатном режиме. Осуществлено заполнение водохранилищ: наливные – 60,3 млн кубометров или 65%; водохранилища естественного стока – 221,5 млн кубометров или 87%. Общий объем заполнения водохранилищ – 281, 8 млн кубометров».

Напомним, створ для забора воды в Северо-Крымский канал находится выше дамбы Каховской ГЭС.