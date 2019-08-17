Власти возбудили уголовное дело за песни о единстве Сербии и Черногории

17.08.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Власти Черногории, отделившейся в 2006 году от Сербии под лозунгами скорого вступления в Евросоюз, возбудили уголовное дело в отношении организаторов благотворительного концерта «За наше Косово и Метохию», который состоялся в черногорском городе Герцег-Нови в минувший понедельник.

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Главное недовольство вызвала исполненная певцом Владо Георгиевым известная сербская песня «Тамо далеко», а также хит «Сербия и Черногория – одна семья».

Черногорские чиновники усмотрели в композициях покушение на «самостийность» – оспаривание национального гимна, незаконную пропаганду символов иностранного государства и т.п.

«Министерство культуры и государство Черногория не будут молчать о подобных «программах»… Отныне на любой «манифест культуры», в котором будут проявляться националистические идеи и нарушения законов, будет следовать реакция, как это регламентируется нормативными актами этого государства», – говорится в сообщении черногорского Минкульта, сообщает портал Analitika.

В ведомстве приветствовали решение муниципалитета Будвы отказаться от идеи организации концерта трубачей из сербской Гучи.

Власти Черногории считают, что концерты артистов из Сербии провоцируют нежелательные для режима политические выступления за воссоединение частей бывшей Югославии.

«Мы сожалеем о том, что в Герцег-Нови была организована данная программа, тем более что недавно мы смогли провести совершенно другой фестиваль здесь же, который продвигает город и Черногорию и показывает их в гораздо лучшем свете», – говорится в заявлении.

С подобными обвинениями выступило и радикальное «Черногорское движение». Его члены обвинили Владо Георгиева в нарушении Конституции, распространение национальной, расовой и религиозной ненависти.

«На концерте во время выступления артистов, поддержанных клерофашистской массой хулиганов, звучали слова оскорбления Черногории и черногорцев, а также призывы к оккупации страны. В песнях «Тамо далеко» и «Сербия и Черногория – одна семья» певец Владо Георгиев изменил слова, и спел о том, что часть Черногории принадлежит Сербии и подчиняется ей», – написано в жалобе.

На концерте присутствовало большое количество туристов из Сербии, которые якобы «подогревали» «националистическую эйфорию», и пели о том, что Герцег-Нови – сербский город.

Входящая сегодня в состав Черногории территория вокруг Боко-Которской бухты, одной из главных «жемчужин» страны, вместе с городом, где прошел концерт, исторически является местом поселения герцеговинских сербов, и ее жители всегда тяготели к Сербии. Здесь не любят националистические черногорские лозунги, а влияние Сербской Православной Церкви велико.

В дополнение к Георгиеву, в концерте выступали и другие звезды патриотической сербской песни – Ивана Жиган и ее детский ансамбль «Косовские пионы», Дивна Любоевич, Мелоди 357 и другие. Концерт состоялся в рамках кампании «Площадь кириллицы», организованной гуманитарной организацией «Делие».

Билеты были оценены в семь евро, и, по словам организаторов, было собрано около 35 000 евро, которые пойдут на реконструкцию православных монастырей в Косово и Метохии.

Напомним, что власти Черногории ранее, вопреки протестам, осуществили вступление страны в НАТО, а сейчас готовят юридические основания для конфискации храмов и монастырей Сербской Православной Церкви с целью последующей передачи местной раскольнической «автокефальной структуре» – по украинскому сценарию.