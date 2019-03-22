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22.03.2019, Киев, Игорь Петров
 
Выборы, Политика, Украина
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Властная вертикаль Порошенко зашаталась накануне проигрыша

Властная вертикаль Петра Порошенко начала шататься накануне грядущего проигрыша действующего главы государства на президентских выборах – местные чиновники осознают, что высокие рейтинги в публикуемых соцопросах являются фальсификацией.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил украинский политолог Виктор Небоженко.

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«Местные чиновники не знают, что им делать: встать на сторону президента или на сторону оппозиции. Такое количество фейковой информации, выдаваемой под видом древних социологических служб (а «Соцису» уже 46 лет), связанна с тем, что админресурс теряет свою эффективность, свою командность », – сказал Небоженко.

«Десять лет назад приказ из Администрации Президента слепо выполнялся, пять лет назад такого не было, и сейчас приходится дополнительно дезориентировать глав администраций, чтобы они выполнили те задачи, которые идут с Банковой», – считает политолог.

«Президент сейчас на спаде», – отметил аналитик и политтехнолог Александр Кочетков, напомнив о скандале, связанном с оборонным сектором.  – Его рейтинг постепенно падает. Избирательным штабам Порошенко дано задание «нарисовать рекордный результат» поддержки. Сейчас им надо рисовать 8-10% … ».

«Как бы ни пытались убедить нас «придворные» социологи в том, что Петр Алексеевич непременно попадает во второй тур и имеет шанс непременно победить в нем, понятно, что это – элемент пропаганды. Такие приёмчики не помогут, потому что есть целый ряд других факторов и возможностей противодействовать такой злокачественной социологической работе», – сказал политолог Константин Матвиенко.

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