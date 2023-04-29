«Властям надо «дякувать» и низко кланяться партнёрам за оружие» – экс-посол Украины в США

Тарас Стрельцов.  
29.04.2023 18:36
  (Мск) , Львов
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Вооруженные силы, Дзен, Запад, Украина


Это только неофициально можно критиковать несвоевременные поставки оружия со стороны «западных партнёров» для ВСУ.

Об этом в эфире телеканала «NTA» заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Это только неофициально можно критиковать несвоевременные поставки оружия со стороны «западных партнёров» для ВСУ....

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«Мне не очень нравятся заявления, когда говорят: если бы не было всей техники, то Украина, возможно…и Киев бы три дня не выстоял. А с какой новой техникой стоял Киев? Благодарим Америку, что дали «Джавелины», благодарим британцев, что накануне что-то дали, продали к тому же. Спасибо некоторым нашим соседям, что немного раньше хоть что-то получили. Или что бы мы делали без противотанкового оружия? Это понятно, однако говорить, что та техника, которая приходит только сейчас [повлияла на войну] – год уже Украина воюет и освобождает территории, это слишком. Это я могу сказать, а нашим официальным лицами нужно благодарить и низко кланяться партнёрам», – сказал Чалый.

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