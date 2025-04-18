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Утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский верил в то, что США предоставят ему доступ к ресурсам России.

Об этом журналист-иноагент Юлия Латынина заявила в интервью туб-каналу «Живой гвоздь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Естественно, война не была планом самого Зеленского. Он был уверен, что она никогда не случится, и он крокодила за усы из клетки под названием «НАТО» сможет дергать бесконечно. А в тот момент, когда происходил Стамбул, Зеленский или верил, или старался себя уверить, что сейчас все будет очень классно, Америка даст оружие и впишется в эту прокси войну по полной», – сказала Латынина.

Он считает, что недавние публикации в западных СМИ доказывают, что в начале СВО все так и было.

«У Зеленского было ощущение, что американцы свергнут для него Путина. Илья Пономарев станет президентом России. Украинские войска дойдут до Владивостока. Можно будет не только требовать от русских пожертвовать свое состояние комиссии, созданной из «бескорыстных» украинских чиновников, но и нефтянку делить зауральскую», – отметила журналистка.

Однако, по ее мнению, украинский президент не учел, что для реализации такого плана нужно будет уничтожить почти всех украинцев.