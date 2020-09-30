30.09.2020, Москва, Елена Острякова
 
Балканы, ЕС, Китай, Политика, Россия, Сербия
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Влияние Китая становится доминирующим в Сербии


Граждане  Сербии считают, что Китай оказывает их стране гораздо большую. помощь, нежели Евросоюз, поскольку Поднебесная развивает инфраструктуру страны, а Запад – так называемое «гражданское общество», стремясь взять под контроль политическую и социальную активность на Балканах.

Об этом в статье для китайского сайта China Global Television Network пишет американский журналист Брэдли Бланкеншип, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Почти 40% сербов считают, что Китай оказывает наибольшую помощь их стране (в пользу ЕС высказались только 18% респондентов, еще 15% назвали Россию).

При этом около 31% китайских инвестиций приходится на транспорт, 13% – на энергетику, 9% – на здравоохранение и социальные услуги, 20% -на информационно-коммуникационные технологии и 20% – на обрабатывающую промышленность.

«Без сомнения, когда местный житель проезжает через Белградский Пупинов мост, вспоминает о влиянии Китая на их повседневную жизнь. Эти секторы дают Сербии экономическую опору, развивая производительные силы страны. Западные инвестиции так часто привязаны к программам, которые приносят пользу западным транснациональным корпорациям, экспорту капитала и зависят от «поддержки гражданского общества», что является прямым иностранным вмешательством», – пишет Бланкеншип.

В частности агентство Соединенных Штатов по международному развитию потратило в 2019 году  более 21 миллиона долларов США на программы, которые в подавляющем большинстве сосредоточены на «гражданском обществе», «бизнесе и других услугах».


«Западные страны пытаются создать отношения зависимости, основанные на том, чтобы увидеть именно те изменения, которые они хотят в сербском обществе, которые, несомненно, соответствуют их политическим и деловым интересам, и это особенно верно для Соединенных Штатов», – пишет Бланкеншип.

Он считает, что в недавно обнародованном на Западе докладе Центра стратегических и международных исследований (CSIS) отсутствует  качественный анализ того, почему сербы придерживаются благоприятного мнения о Китае, зато авторы предлагают проводить пропагандистские кампании по снижению китайского влияния в Сербии.

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