Влияние Запада на постсоветские страны Азии растёт – Лавров

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Запад продолжает распространять своё влияние и всё сильнее влиять на политику постсоветских стран Центральной Азии.

Об этом в интервью телеканалу «Царьград» заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Львиная доля экономических связей [Центральной Азии] приходится на РФ, ЕврАзЭС, СНГ. Но для Запада в экономике Центральной Азии и Закавказья, возрастает. Запад методично и цинично требует от них не делать каких-то шагов, которые будут противоречить их интересам, обещая золотые горы. Хотя на самом деле это оборачивается только вмешательством во внутренние дела. И Запад параллельно расширяет сеть неправительственных организаций, финансируемых из бюджета, прежде всего, США, Британии, ЕС, которые в целом ряде стран постсоветского пространства чувствуют себя всё более вольготно, и даже пытаются заказывать музыку», – сказал дипломат.

Однако Лавров отметил, что переживать якобы не о чем, ведь лидеры этих государств всё ещё выражают формальную поддержку России.

«И при этом я убеждён, и День Победы тому подтверждение, что эти страны солидарны с РФ, они по-настоящему являются нашими союзниками. И союзники в ОДКБ – это не то, что имеется в НАТО, где палочная дисциплина. Говорят, что у Армении одна позиция, у Казахстана – другая, что организация посыпалась. Но так говорят только потому, что все члены ОДКБ работают на основе консенсуса, и уважают те нюансы, которые возникают в отношении той или другой стороны. Нюансы возникают, причём серьёзные, и в НАТО – возьмите Турцию, Венгрию. Но там их заставляют, там реально палочная дисциплина. Там консенсус – это оксюморон, там решают США», – подытожил он.