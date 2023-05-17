Влияние Запада на постсоветские страны Азии растёт – Лавров

Владимир Гладков .  
17.05.2023 19:20
  (Мск) , Москва
Просмотров: 283
 
Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, СНГ, Спецоперация, США, Украина


Запад продолжает распространять своё влияние и всё сильнее влиять на политику постсоветских стран Центральной Азии.

Об этом в интервью телеканалу «Царьград» заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад продолжает распространять своё влияние и всё сильнее влиять на политику постсоветских стран Центральной...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Львиная доля экономических связей [Центральной Азии] приходится на РФ, ЕврАзЭС, СНГ. Но для Запада в экономике Центральной Азии и Закавказья, возрастает.

Запад методично и цинично требует от них не делать каких-то шагов, которые будут противоречить их интересам, обещая золотые горы. Хотя на самом деле это оборачивается только вмешательством во внутренние дела.

И Запад параллельно расширяет сеть неправительственных организаций, финансируемых из бюджета, прежде всего, США, Британии, ЕС, которые в целом ряде стран постсоветского пространства чувствуют себя всё более вольготно, и даже пытаются заказывать музыку», – сказал дипломат.

Однако Лавров отметил, что переживать якобы не о чем, ведь лидеры этих государств всё ещё выражают формальную поддержку России.

«И при этом я убеждён, и День Победы тому подтверждение, что эти страны солидарны с РФ, они по-настоящему являются нашими союзниками. И союзники в ОДКБ – это не то, что имеется в НАТО, где палочная дисциплина.

Говорят, что у Армении одна позиция, у Казахстана – другая, что организация посыпалась. Но так говорят только потому, что все члены ОДКБ работают на основе консенсуса, и уважают те нюансы, которые возникают в отношении той или другой стороны.

Нюансы возникают, причём серьёзные, и в НАТО – возьмите Турцию, Венгрию. Но там их заставляют, там реально палочная дисциплина. Там консенсус – это оксюморон, там решают США», – подытожил он.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Май 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть