Влиятельная киевская журналистка: Украине угрожает раздел

16.03.2019, Черкассы, Владимир Гладков

Украине угрожает раздел между странами-соседями в случае прихода к власти очередного представителя «бизнеса 90-х», либо же сохранения нынешнего президента.

Об этом в эфире телеканала «ТРК Викка» заявила главный редактор влиятельного киевского еженедельника «Зеркало недели» Юлия Мостовая, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина сегодня, к сожалению, потенциально оставаясь одним из богатейших государств Европы, реально является чрезвычайно слабой и бедной.

Если мы не изменим качество власти сейчас, именно качество, не фамилию, изменить фамилию на какое-то аналогичное – это не решение вопроса.

Нужно изменить качество власти, ибо, если этого не сделаем, мы уже настолько слабы, что нас просто разберут на органы, понимаете?

На землю, воду, недра, людей, вообще, человеческий ресурс, который мы теряем, обескровливаясь, люди, которые уезжают с нашей страны: и белые коммерсанты, и синие – которые просто нам необходимы, если мы хотим развиваться, а не сохранять эти органы для других стран либо корпораций…

Понимаете? На регионы разберут», – сказала журналистка.

«Мы уже потеряли запас прочности. Нам нужно его немедленно возвращать. И это есть наибольшая угроза. В случае, если в результате этих выборов мы переизберём то же самое качество, которое зовётся «руководитель от бизнеса». Не может человек от бизнеса быть государственнической, тем более, от бизнеса 90-х годов. Это невозможно», – резюмировала Юлия Мостовая.