Влиятельная украинская газета подтвердила: У Порошенко – крупные неприятности в США

24.03.2019, Киев, Михаил Рябов

Недавний скандал вокруг заявления генпрокурора Украины Юрия Луценко, который стал утверждать, будто бы посол США в Киеве Мила Йованович передала ему списки «неприкасаемых», – авральная попытка Петра Порошенко ублажить Дональда Трампа и заручиться его поддержкой накануне украинских выборов.

Об этом пишет считающаяся влиятельной в Киеве газета «Зеркало недели».

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Издание поясняет, что за атакой на Йованович стоит расчет, будто это оценит Трамп, ведь нынешний американский посол в Киеве участвовала в передаче в США в интересах Хиллари Клинтон компромата на главу трамповского избирательного штаба пиарщика Пола Манафорта. Речь идет о сведениях о том, что тот не уплатил налоги с миллионов долларов за работу на Виктора Януковича до 2014 года.

«Трампу крайне необходимо отвлечь внимание избирателей от «российского кейса», усилив в американском информпространстве шум вокруг «кейса» украинского: мол, у демократов тоже рыльце в пушку, они с помощью украинского компромата помогали Хилари Клинтон», – говорится в публикации.

«Очевидная причина визита посыльного Банковой Луценко в Вашингтон, его интервью The Hill и неформального общения с Джулиани (не только советником, но и другом Трампа) — это старания украинского президента лично сделать приятное президенту американскому, проложить к нему хоть какой-то путь. Потому что на сегодня, как утверждают посвященные, между Порошенко и Трампом нет не то что наезженной грунтовки, но даже мало-мальски протоптанной тропинки», – сообщает газета.

«Порошенко не может исключать своего проигрыша на стремительно приближающихся выборах. Ему крайне необходимы хоть какие-то гарантии своего безопасного и спокойного будущего со стороны Вашингтона… Парашют для безопасного приземления после выборов с Олимпа на грешную землю нужен не только главе государства, но и нынешним украинским небожителям калибром помельче да рангом пониже», – пишет издание.

Авторы материала утверждают, что в результате последних коррупционных скандалов Порошенко «стал токсичен для американской системы», а потому теперь «пытается найти пути к несистемному американскому президенту».

Однако, прогнозирует газета, план Порошенко вряд ли сработает.

«Американская система знает про Украину очень многое. Особенно про финансы — как государственные, так и личные, а особенно — смешанные. Рентген ее правоохранительных органов высвечивает все скелеты во всех украинских властных и околовластных шкафах. Это не преувеличение, это объективная реальность, которая, вполне вероятно, вскоре может быть дана многим сегодняшним украинским хозяевам жизни в весьма неприятные ощущения. По информации наших источников, в Соединенных Штатах открыты уголовные дела, в ходе которых расследуются факты различных злоупотреблений, совершенных людьми из команды Порошенко. В первую очередь, речь о выводе и отмывании денег. Те же источники свидетельствуют, что некоторые фигуранты этих дел уже подписали соглашения о сотрудничестве со следствием и дают показания», – сообщает «Зеркало недели».

«Дело не в том, что Штаты не любят Порошенко, — до недавних скандалов они мирились с ним и даже (скрепя сердце и брезгливо морщась) были готовы принять его второй президентский срок. Для них это был все же более приемлемый вариант, нежели президентство Тимошенко. И дело не в том, что у Штатов есть свой фаворит на украинских выборах, — такового, на самом деле, нет. Дело в том, что Украина снова сильно утомила, а Киев глубоко разочаровал. И, по большому счету, Штаты хотели бы полной перезагрузки власти в нашей стране. Но сильно сомневаются в возможности такого варианта.

Поэтому один из основных месседжей всех регулярно прибывающих в Киев из-за океана визитеров, главным образом адресован командам Порошенко и Тимошенко — «Никаких фальсификаций!».

Американцы всерьез опасаются возникновения третьего майдана в результате неубедительной легитимности победителя. Потому что дестабилизацией ситуации в Украине может опять воспользоваться Путин…А они не хотят обострений с РФ. Ведь для решения своих внутриполитических задач перед грядущими президентскими выборами в собственной стране Трампу необходимы не новые проблемы, а новые победы, в частности на внешней арене.

Утверждают, что в планах Белого дома три основных пункта — подписание торгового соглашения с Китаем, воплощение в жизнь мирного плана Кушнера для Израиля и Палестины и урегулирование российско-украинского конфликта. Каким образом будет реализован последний пункт — тема отдельного разговора», – пишет украинская газета.