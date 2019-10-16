16.10.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Общество, Политика, СМИ, США, Украина
Просмотров:

Влиятельное американское СМИ: «по-киевски» – теперь только про котлеты

Одно из самых влиятельных американских изданий – ежедневная газета The Washington Post, официально изменило в употреблении название столицы Украины с “Kiev” на “Kyiv” в своих материалах, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает в Twitter репортер WP Адам Тейлор.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“The Washington Post меняет свой стиль написания столицы Украины, которое мы сейчас сделаем Kyiv, а не Kiev, что немедленно вступает в силу … Правописание Kiev может все-таки появиться в историческом контексте, (в названии) котлеты по-киевски и при цитировании письменных материалов …”, – написал журналист.

Ранее The Wall Street Journal официально изменило в употреблении название столицы Украины. А пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель извинилась за русифицированное написание названия столицы Украины на английском языке.

Кампания по продвижению украинской версии транслитерации названия украинской столицы на латинице стала одной из самых успешных пропагандистских украинских акций последнего времени.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,











За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Октябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть