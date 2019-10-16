Влиятельное американское СМИ: «по-киевски» – теперь только про котлеты

16.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

Одно из самых влиятельных американских изданий – ежедневная газета The Washington Post, официально изменило в употреблении название столицы Украины с “Kiev” на “Kyiv” в своих материалах, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает в Twitter репортер WP Адам Тейлор.

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“The Washington Post меняет свой стиль написания столицы Украины, которое мы сейчас сделаем Kyiv, а не Kiev, что немедленно вступает в силу … Правописание Kiev может все-таки появиться в историческом контексте, (в названии) котлеты по-киевски и при цитировании письменных материалов …”, – написал журналист.

Ранее The Wall Street Journal официально изменило в употреблении название столицы Украины. А пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель извинилась за русифицированное написание названия столицы Украины на английском языке.

Кампания по продвижению украинской версии транслитерации названия украинской столицы на латинице стала одной из самых успешных пропагандистских украинских акций последнего времени.