Влиятельные покровители не бросают попыток вернуть Урганта на российский шоу-рынок

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Бывший телеведущий Иван Ургант по кличке «испуганный патриот» объявил, что выступит на фестивале рок-группы «Би-2» в апреле в Турции. Афишу Ургант дополнил подписью «Би-3». Стоимость билета на фестиваль составляет 198 900 руб. На двоих.

Помимо Урганта, в фестивале примет участие бывший муж и отец ребенка скандальной тежурналистки Ксении Собчак Максим Виторган, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Впрочем, этот анонс может оказаться фейковым. Весь минувший год Ургант обещает куда-то вернуться и не возвращается. После начала СВО он демонстративно уехал якобы в отпуск в Израиль. Потом телеведущий вернулся, но его программу на Первом канале не возобновили.

Не приняли Урганта и в Белоруссии, где он попытался выступить с программой, рекламирующей IT-компанию «Гикбрэйнз». Однако его появление в Минске вызвало возмущение среди сторонников белорусского президента Александра Лукашенко. Бывшему телеведущему припомнили поддержку Беломайдана и оппозиционной рок-группы «Петля пристрастия», которая сейчас сбежала в Европу и дает концерты в поддержку Украины.

Общественное мнение было настроено против Урганта. Не помогло и заступничество пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Именно он назвал Урганта испуганным патриотом.

С другой стороны, кто-то очень могущественный не позволяет полностью выкинуть либерального шоумена из обоймы. Телеведущий Владимир Соловьев как-то пожаловался, что после каждого его критического высказывания в адрес Урганта, ему звонят высокие покровители бывшей «звезды» и просят «не трогать Ваню».

Весь год в интернете появляются «надежные слухи» о том, что Ургант вот-вот появится в эфире, но поднимается волна возмущения, и этого не происходит. Покровители телеведущего идут на различные уловки. То Первый канал включит Урганта в свой фильм о режиссере Андрее Кончаловском, то на ТВЦ появится реклама благотворительной организации «Дом с маяком» озвученная голосом «ипуганного патриота».

Однако крупных заработков у Урганта так и не появилось, и он довольствовался редкими выступлениями на частных закрытых корпоративах. С отчаяния телеведущий даже возродил свой ютуб-канал, на котором не размещал ничего 7 лет. Ургант выложил там дорого снятый музыкальный клип, где он поет песню под псевдонимом Гриша. Видео не набрало просмотров, но по слухам за него заплатил порядка 1,5 млн рублей «Альфа-банк».

Провалился и другой проект Урганта – видеосказка «Происшествие в стране Мульти-Пульти», выпущенная к Новому году. Онлайн-кинотеатр Kion убрал из эфира из-за возмущения зрителей, не желающих смотреть на опального телеведущего.

Внимание к своей персоне Ургант привлекал, ввязываясь в перепалку с патриотами. Он обзывал говном группу депутатов Госдумы РФ, объединившихся в Группу Расследования Антироссийской Деятельности. Пытался пародировать актера Вячеслава Манучарова, называя его блог «Эмпатией Ванюччи».

Эти перепалки не прибавляют Урганту народной любви. Но слухи о том, что его передача «точно-точно» возвращается в эфир продолжают возникать. Последний раз это случилось в феврале. Ургант опубликовал свою фотографию с бейджиком программы и подписью «Люблю, когда вся команда в сборе». Якобы по этой причине он отменил свои концерты в Дубае и на Кипре с Владимиром Познером, чтобы ненароком не вляпаться в скандал.

Но, видимо, в очередной раз не сложилось. Иначе зачем Урганту светиться с «Би-2», которая отметилась в скандале, отказавшись выступать под баннером с буквой Z, и лишилась всех концертов в России.