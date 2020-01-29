Влиятельный американский журнал неожиданно поддержал православных сербов Черногории

29.01.2020, Москва, Елена Острякова

Влиятельный американский журналом National Interest встал на сторону Сербской Православной Церкви в ее конфликте с правительством Черногории, принявшем скандальный закон «о свободе вероисповедания», позволяющий конфисковывать храмы и монастыри».

Авторы журнала называют Джукановича диктатором-клептократом, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мотивы Джукановича (президента Черногории – ред.) достаточно прозрачны. С экономической точки зрения новый закон позволяет клептократии Джукановича взять под свой контроль сотни объектов собственности, используемых Сербской Православной Церковью, одновременно политически ослабляя единственный организованный институт, оставшийся в Черногории, способный представлять серьезную угрозу его правлению.

Опросы общественного мнения показывают, что Сербская Православная Церковь в Черногории пользуется гораздо большим доверием, чем президент, правительство, парламент или судебная власть страны», – говорится в статье.

Упоминается, что в поддержку Сербской Православной Церкви выступили Папа Римский Франциск, Вселенский Патриарх Варфоломей и русский православный Патриарх Кирилл.

В Черногории уже месяц проходят массовые протесты после того, как парламент страны принял закон, который угрожает конфискацией 650 православных святынь Сербской Церкви в пользу подконтрольных правящему режиму «автокефальных» раскольников – фактически, речь идёт о повторении сценария, реализованного на Украине.

Экспертный совет National Interest возглавляет экс-госсекретарь США Генри Киссинджер, который, как считается, имеет влияние на президента США Дональда Трампа.