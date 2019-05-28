28.05.2019, Киев, Владимир Гладков
 
politics, Киев, Мнение, Общество, Политика, Россия, Украина
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Влиятельный нардеп от Закарпатья призвал отменить люстрацию и подумать о диалоге с Россией

Какой бы прозападной не была политика Киева, рано или поздно Украине придётся налаживать хорошие отношения и с РФ.

Об этом в эфире телеканала «ZIK» заявил влиятельный нардеп от Закарпатья Виктор Балога, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Рано или поздно, куда бы мы не пошли, мы войну закончим. Мы вед не отрежем Россию или Украину и не перенесём 53 штатом в США. Нам придётся с Россией торговать. Более того, пройдёт время, возможно много, и нам придётся дружить. Более того, так или иначе, будет возобновлена экономическая интеграция», – отметил он.

Также Виктор Балога предложил отменить закон о люстрации, так как он необъективен и направлен против конкретных лиц.

«Закон о люстрации, фактически, морально устарел. Потому что если нормально подойти к тем стандартам, которые записаны для позапрошлой команды (Виктора Януковича – прим. ред.), то если там дописать несколько пунктов, что под люстрацию попадают и чиновники времён Порошенко, то это было бы нормально. Но так как этот закон был написан исключительно для команды Януковича, нам, скорее всего, придётся его отменить», – добавил нардеп.

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