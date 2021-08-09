Вменяемая часть сербской оппозиции откликнулась на призыв Вучича

09.08.2021, Белград, Алексей Топоров

Патриотическая часть сербской оппозиции отказалась от сотрудничества с прозападными силами и согласилась взаимодействовать с властью по принципиальным для Сербии моментам.

Историческая встреча руководства Сербии с национал- патриотами произошла на государственной вилле «Мир» в Белграде, где жили Иосип Броз Тито и Слободан Милошевич.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», на призыв президента Сербии к внесистемной оппозиции взаимодействовать по жизненно важным для Сербии и сербского народа вопросам откликнулись лидер национал-патриотической партии «Двери» Бошко Обрадович, руководитель Движения за возрождения королевства Сербия Жика Гойкович, президент Демократической партии Сербии Милош Йованович, руководитель движения «Достаточно!» Саша Радулович, Милица Джурджевич Стаменковски из Сербской партии «Заветницы» и Александр Шешель из Сербской радикальной партии.

«Как и в разговоре о ситуации вокруг Косово и Метохии в Народной скупщине, мы руководствовались важнейшими национальными и государственными интересами, а именно защитой и сохранением сербства, а не повседневной политикой», – ответил Обрадович на язвительные замечания прежних соратников о том, что он «пил вино вместе с Вучичем».

«Все прошло в атмосфере единства и сплоченности, что является самым важным посланием. Межпартийные разногласия не имеют отношения к национальным интересам», – отметил зампред радикалов Александр Шешель.

«У вас есть ряд людей из оппозиции, которые стараются вести себя ответственно. Вы тратите минуту диалога на то, чтобы выслушать в чем они против нас, а затем вы слышите нечто очень важное, а именно про национальное единство. Те, кто ответил на мое приглашение, были заинтересованы в теме Республики Сербия, и им пришлось заплатить цену за безответственных людей в обществе, которые думают, что единственный вопрос, который имеет значение, – это «отстранение Вучича от власти». Вот как бывает, когда были вложены сотни миллионов евро в СМИ с целью вернуть олигарха во власть и снова разрушить Сербию», – прокомментировал итоги встречи президент Сербии.

Таким образом он намекнул на непримиримую позицию прозападного олигарха Драгана Джиласа, который, равно как и его приспешники уже заклеймили национал- патриотов как «ренегатов» за встречу с руководством страны.