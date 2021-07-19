19.07.2021, Москва, Владимир Гладков
 
Дзен, Колониальная демократия, США, Сюжет дня, Украина
Просмотров:

«Вмешался – вылилось ведро помоев»: В США начали опасаться иметь дела с Украиной

Новости УкраиныСША опасаются передавать Украине летальное оружие, поскольку украинцы его могут перепродать, а потом где-то...

США опасаются передавать Украине летальное оружие, поскольку украинцы его могут перепродать, а потом где-то на территории третьей страны оно «прилетит» по самим американцам.

Об этом в эфире видеоблога киевского политолога Юрия Романенко заявил руководитель проектов объединения «Украинская стратегия» Максим Карижский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости


«Понятно, что люди в Конгрессе и даже друзья Украины, прежде всего, обеспокоены своей внутриамериканской повесткой. Что касается внешних дел, то там, конечно, украинский вопрос далёк от приоритета, и этим условным друзьям Украины сейчас очень тяжело лоббировать украинскую помощь в широком значении этого слова. Есть шлейф токсичности за Украиной. Есть такая тенденция: коснулся американский политик какого-то украинского вопроса, вмешался – на него вылилось ведро помоев. Следующий коснулся – опять на него вылилось. Такая тенденция, что очень опасно вообще иметь дело и притрагиваться к людям отсюда», – сказал Карижский.

Вернувшийся из Вашингтона эксперт поделился другими впечатлениями о своих беседах с представителями американской элиты.

«Не уверены американцы в дееспособности и надёжности украинской стороны до сих пор. Это проявлялось и проявляется, например, в вопросе с вооружением смертельным (имеет в виду летальное вооружении – ред.) Они говорят: мы можем вам дать платформу, на которой стоит восемь ракет, потому что мы её можем проследить. А переносную ракету земля-воздух мы вам не можем дать, потому что мы не уверены, поскольку не можем проследить эту единицу оружия, что она по нам не выстрелит где-то там на третьей территории. Это говорится прямым текстом», – признал украинский эксперт.



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Июнь  
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031 

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть