«Вмешался – вылилось ведро помоев»: В США начали опасаться иметь дела с Украиной

19.07.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

США опасаются передавать Украине летальное оружие, поскольку украинцы его могут перепродать, а потом где-то на территории третьей страны оно «прилетит» по самим американцам.

Об этом в эфире видеоблога киевского политолога Юрия Романенко заявил руководитель проектов объединения «Украинская стратегия» Максим Карижский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Понятно, что люди в Конгрессе и даже друзья Украины, прежде всего, обеспокоены своей внутриамериканской повесткой. Что касается внешних дел, то там, конечно, украинский вопрос далёк от приоритета, и этим условным друзьям Украины сейчас очень тяжело лоббировать украинскую помощь в широком значении этого слова. Есть шлейф токсичности за Украиной. Есть такая тенденция: коснулся американский политик какого-то украинского вопроса, вмешался – на него вылилось ведро помоев. Следующий коснулся – опять на него вылилось. Такая тенденция, что очень опасно вообще иметь дело и притрагиваться к людям отсюда», – сказал Карижский.

Вернувшийся из Вашингтона эксперт поделился другими впечатлениями о своих беседах с представителями американской элиты.

«Не уверены американцы в дееспособности и надёжности украинской стороны до сих пор. Это проявлялось и проявляется, например, в вопросе с вооружением смертельным (имеет в виду летальное вооружении – ред.) Они говорят: мы можем вам дать платформу, на которой стоит восемь ракет, потому что мы её можем проследить. А переносную ракету земля-воздух мы вам не можем дать, потому что мы не уверены, поскольку не можем проследить эту единицу оружия, что она по нам не выстрелит где-то там на третьей территории. Это говорится прямым текстом», – признал украинский эксперт.