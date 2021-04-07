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07.04.2021, Киев, Игорь Петров
 
Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, НАТО, Общество, Политика, Провокации, Россия, Скандал, Украина
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Вмешательство НАТО приведёт не к возврату Донбасса, а к потере всего Юго-Востока – генерал СБУ

Новости Украины

Пока Украина не восстановит территориальную целостность, ей не стоит рассчитывать на членство в НАТО. С другой стороны, попытка привлечь НАТО к решению этой проблемы приведёт к мгновенной утрате огромных территорий вместе с Донбассом.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил Василий Вовк, генерал-майор СБУ, эксперт по вопросам госбезопасности, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все понимают, что без НАТО мы войну нигде не выиграем (если пойдем на эту войну). Первый вопрос – а если мы будем в НАТО, пойдет ли НАТО на войну с Россией? Большой вопрос. Вряд ли. Скорее нет.

И второе, самое интересное – для того, чтобы мы были в НАТО, мы должны выиграть войну за Донбасс. Мы должны сделать так, чтобы Украина стала целостной, суверенной и независимой страной. Сейчас у нас нет ни Крыма, ни части Донбасса. И мы говорим, что мы должны идти в НАТО.

Но, уважаемые, давайте признаем – никто нас не возьмет в НАТО, никто нас не будет защищать в такой ситуации в стране, когда у нас нет целостности государства, нет целостности руководства страны, территории и населенных пунктов страны.

Нет государственной стратегии в важных вопросах – война на Донбассе. Когда мы Россию пугаем, что мы завтра будем в НАТО, она должна понимать, что это нереально. Но они отреагировали – ну, попробуйте, для вас это будет еще хуже. И знаете, что хуже?..

Россию не удовлетворяет управление несколькими районами Донецкой и Луганской областей. Будет хуже, если мы, например, заведем НАТО на правый берег, а потом они скажут, как в Грузии было – извините, мы отступаем. И отступят до тех пор, что за ними останется Харьковская, Донецкая, Херсонская, Николаевская области», – заключил эксперт.


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