Вместе мы обязательно придумаем, как украсть замороженные российские активы – Каллас
Евросоюз должен найти коллективное решение по воровству российских активов, иначе финансировать Украину будет нечем.
Об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Мы знаем, что Украине нужны финансы уже весной. Так что, может быть, пришло время обсудить идею кредита на восстановление?», – спросили журналисты.
«Мы должны понимать, что Бельгия находится под большим давлением. Были предложены разные варианты, но если посмотреть на них, то кредит на восстановление – самый подходящий вариант, потому что двусторонние взносы не покрывают все расходы.
Мы видим, что не все страны-члены ЕС берут на себя это бремя. Еврооблигации или совместное привлечение капитала – это не вариант для некоторых стран-членов ЕС, чтобы сделать это вместе», – сетовала эстонка.
«Так что репарации, которые Россия должна выплатить Украине – это действительно украинские деньги. Если подумать о том ущербе, который нанесла Россия, это лучшее решение.
Я не преуменьшаю беспокойство Бельгии, но мы можем справиться с этими рисками вместе – и найти жизнеспособное решение для выплаты кредита на восстановление.
Это будет сигналом для Украины, что мы готовы помочь ей защититься. Второй сигнал для Москвы, что они не смогут нас одолеть. И третий сигнал для Вашингтона, что мы предпринимаем решительные и надежные шаги», – вещала Каллас.
