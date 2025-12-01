Вместе мы обязательно придумаем, как украсть замороженные российские активы – Каллас

Максим Столяров.  
01.12.2025 20:20
  (Мск) , Москва
Просмотров: 365
 
Беспредел, Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Произвол, Россия, Украина, Финансы


Евросоюз должен найти коллективное решение по воровству российских активов, иначе финансировать Украину будет нечем.

Об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Евросоюз должен найти коллективное решение по воровству российских активов, иначе финансировать Украину будет нечем....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Мы знаем, что Украине нужны финансы уже весной. Так что, может быть, пришло время обсудить идею кредита на восстановление?», – спросили журналисты.

«Мы должны понимать, что Бельгия находится под большим давлением. Были предложены разные варианты, но если посмотреть на них, то кредит на восстановление – самый подходящий вариант, потому что двусторонние взносы не покрывают все расходы.

Мы видим, что не все страны-члены ЕС берут на себя это бремя. Еврооблигации или совместное привлечение капитала – это не вариант для некоторых стран-членов ЕС, чтобы сделать это вместе», – сетовала эстонка.

«Так что репарации, которые Россия должна выплатить Украине – это действительно украинские деньги. Если подумать о том ущербе, который нанесла Россия, это лучшее решение.

Я не преуменьшаю беспокойство Бельгии, но мы можем справиться с этими рисками вместе – и найти жизнеспособное решение для выплаты кредита на восстановление.

Это будет сигналом для Украины, что мы готовы помочь ей защититься. Второй сигнал для Москвы, что они не смогут нас одолеть. И третий сигнал для Вашингтона, что мы предпринимаем решительные и надежные шаги», – вещала Каллас.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить