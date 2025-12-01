Вместе мы обязательно придумаем, как украсть замороженные российские активы – Каллас

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Евросоюз должен найти коллективное решение по воровству российских активов, иначе финансировать Украину будет нечем.

Об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы знаем, что Украине нужны финансы уже весной. Так что, может быть, пришло время обсудить идею кредита на восстановление?», – спросили журналисты.

«Мы должны понимать, что Бельгия находится под большим давлением. Были предложены разные варианты, но если посмотреть на них, то кредит на восстановление – самый подходящий вариант, потому что двусторонние взносы не покрывают все расходы. Мы видим, что не все страны-члены ЕС берут на себя это бремя. Еврооблигации или совместное привлечение капитала – это не вариант для некоторых стран-членов ЕС, чтобы сделать это вместе», – сетовала эстонка.