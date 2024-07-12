«Вместе не так страшно»: на Украине саммит НАТО сравнили со сьездами КПСС

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Вчера на полях саммита НАТО в Вашингтоне был подписан «Украинский договор», участниками которого стала 21 страна Запада – под пакетом «проукраинских инициатив» поставили свои подписи лидеры Великобритании, Германии, США, Франции, Японии и еще 17 стран, пишет Associated Press News.

В документе говорится, что участники «посредством этого договора заявляют о своем неизменном намерении и обязательстве обеспечить Украине возможность успешно защищать свою свободу, независимость, суверенитет и территориальную целостность сегодня и сдерживать акты агрессии в будущем».

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Кроме того, подписавшие документ страны обязуются «ускорить усилия по созданию будущих украинских сил, которые сохранят надежный потенциал обороны и сдерживания, в том числе путем созыва в течение 6 месяцев встречи на уровне министров обороны для рассмотрения и утверждения дорожных карт о будущем развитии сил до 2027 года, с целью продолжения укрепления сил до 2030-х годов».

Еще одно заверение от участников «Украинского договора»: «в случае будущего вооруженного нападения России на Украину после завершения текущих боевых действий» они обязуются «быстро и коллективно собраться на самом высоком уровне, чтобы определить соответствующие последующие шаги в поддержке Украины».

Договор подписали лидеры Бельгии, Великобритании, Германии, Дании, Исландии, Испании, Италии, Канады, Латвии, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, США, Финляндии, Франции, Швеции, Эстонии, Японии, главы Евросовета и Еврокомиссии, а также президент Украины Зеленский.

Впрочем, далеко не все на Украине оказались рады столь щедрому подарку. Так, депутат Рады Максим Бужанский в своем блоге язвительно написал, что «саммиты НАТО потихоньку превратились в Съезды КПСС годов семидесятых».

«Собрались, утвердили, приняли, решительно осудили, двигаться вперёд, сплотить ряды, в едином порыве, осудили империализм Китая и прочее бла-бла-бла. Замшелые мумии вождей и лощеные морды комсомольских вожаков, пустые декларации, каждую из которых можно было за три года предсказать, помпезность, скрывающая отсутствие идей, мыслей, разные интересы бывших советских республик, подковерная борьба и интриги. Возможно, я ошибаюсь, но выглядит это именно так, и я искренне не ожидал, представить себе не мог, спустя столько десятков лет, снова это увидеть», – пишет он.

Бужанского беспокоит то, что за пафосными заверениями от НАТО отсутствует конкретика и они крайне медленно подтверждаются делами,

«В той Америке, которая правила миром после войны, все делалось немного иначе. И результат получался немножко другим. Когда Америка хотела послать кому то сигнал, она посылала авианосную группу. Условную авианосную группу в данном случае, а вот сигнал получался безусловным. Но когда ты из гегемона превращаешься в календарь в смартфоне, с уведомлениями и напоминаниями, очень сложно потом выйти из этого режима. Ну не боятся они сильных наборов сигналов и уведомлений. Боятся РЭБов, ПВО, ракет дальнего радиуса действия и артиллерии. А сигналов нет, не боятся. И если сигнал это не плюс двести километров к дальности удара АТАКАМС, то его лучше и не подавать, он признак слабости, а не силы», – резонно замечает украинский нардеп.

По мнению Бужанского «девизом юбилейного саммита НАТО можно было бы выбрать фразу «Вместе не так страшно».

Как считает депутат Рады, «НАТО не боится больше никто. Из блока, готового навязать и навязывавшего свою волю всему миру, НАТО превратился в группу армий западного мира плюс Турция, решимости которых хватает только на бормотание про готовность защищать друг друга. Никто больше не смотрит на масштабные учения, все смотрят на неспособность организовать производство боеприпасов даже в ситуации, когда здорово опустошены запасы своих, и когда резко изменились представления о реальных масштабах суточного расхода снарядов в современной войне. Нерешительность и неготовность, растерянность и неуверенность, больше блок, увы, не демонстрирует ничего», – резюмирует украинский политик.