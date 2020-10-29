Вместе с челюстью: неизвестные обещают отрезать голову Собчак

29.10.2020, Москва, Елена Острякова

Скандальная телеведущая Ксения Собчак утверждает, что подверглась травле со стороны мусульман после того, как поддержала президента Франции Эммануэля Макрона в его отказе запретить публикацию карикатур на пророка Мухаммеда.

Ей якобы пригрозили «отрезать голову». Кроме того, ей звонят неизвестные с «кавказским акцентом».

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Об этом она написала в своем телеграм-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Легендарная Ксения Собчак вполне может вернуться в российскую политику в качестве одной из заметных фигур. Ведь, с одной стороны, ей угрожают отрезать голову исламские экстремисты, с другой – грозит попадание в новейшие санкционные списки Евросоюза / США , поскольку ее категорически не любит Алексей Навальный.

Вот в такие минуты “интерференции проблем на максимум” крупные политики часто выходят из тени», – прокомментировал в своей шутовской манере жалобы Собчак либеральный политолог Станислав Белковский.

А вот ведущий православного телеканала «Спас» Роман Голованов считает, что телеведущая получает по заслугам.

«Вся жизнь Ксении Анатольевны построена на грязном хайпе. Оскорбляй всех. Танцуй на гробах. Вот результат. Теперь нужна защита от силовиков. К ним она и пойдёт. И ее должны защитить. Надеюсь, в следующий раз будет думать лучше, когда надо промолчать», – написал Голованов в «телеграме».

Главный редактор «Раша Тудей» Маргарита Симоньян написала пост про ситуацию во Франции, не упоминая Собчак.

«Они понимают, что резать головы — это варварство. Они НЕ понимают, что глумление над верой не имеет никакого отношения к цивилизации. Яростное отстаивание права на оскорбление — это не про ценности цивилизации, а про ценности ультралиберализма. Ультралиберализм приветствует оскорбление определенных групп и их ценностей, но агрессивно и жестоко наказывает за глумление над ценностями, свойственными ему самому», – написала Симоньян.

Собчак, которая давно завидует Маргарите, не смогла не отреагировать.

«Какая удивительная опять подмена!!! Уважение к чужим ценностям и степень сарказма к тем или иным группам – вопрос воспитания и внутреннего этического кодекса, а не вопрос уголовного кодекса. Люди обязаны уважать только закон той или иной страны. Резать за Официальные Уроки Свободы в Школе, резать в Ницце – это именно цивилизационный конфликт, и не надо опять сюда приплетать ультралиберализм какой-то», – продолжает настаивать на своем либералка.