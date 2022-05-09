Вместе с экипажем ликвидирован полковник, считавшийся одним из лучших офицеров ВМСУ

Новости Украины

Украина может использовать остатки своей морской авиации для того, чтобы обнаружить и нанести удар по российским подлодкам, которые ведут обстрел крылатыми ракетами «Калибр» из северо-западной части Черного моря.

В частности, для этого привлекаются вертолеты Ми-14, один из которых был сбит в районе острова Змеиный. Об этом заявляет украинский военный эксперт Тарас Чмут, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«В украинском небе погиб один из лучших офицеров военно-морских сил – полковник Игорь Бедзай, более известный как бывший командир 10-й Морской авиационной бригады из Новофедоровки близ Сак, Крыма. В 2014 году полковник Бездай чуть ли не единственный из всего командования флота, кто проявил лидерство и решимость. Пока все ждали мифические «приказы из Киева», он организовал личный состав, подготовил технику, и на глазах оккупантов перегнал всю исправную авиацию на континентальную часть. А на следующий день повторил это с тем, что не смогло улететь в первый день. Фактически благодаря лидерству Игоря Владимировича мы сохранили морскую авиацию. Погиб при выполнении боевого задания в составе экипажа морского вертолета Ми-14 от ракеты российского истребителя. Погиб в небе, которое любил и защищал», – написал Чмут в своем блоге.

По мнению военного эксперта, капитана I ранга запаса Сергея Горбачева, Украина и правда может выискивать у побережья острова Змеиный российские подлодки, но атаковать их одним вертолетом бесперспективно.

«Морской авиации ВМС Украины как таковой не существует. Те экземпляры летательных аппаратов, которые присутствовали, они были единичны. Если мне память не изменяет, это пара Бе-12, пара Ми-14 ПЛ, которые относительно находились в строю. Плюс там «Аннушка» была, в быту называемая «кукурузником», и Ан-26, который выбрасывал морских пехотинцев Украины для тренировки. Мне кажется, этим ограничивается морская авиация Украины. Плюс был передан вертолет Ка-226, который в советское время использовался ГАИ для контроля над автотрассами. То есть морская авиация Украины представляла из себя «прыщик» на теле Украины и ничего более существенного. Нахождение на борту вертолета такого лица, означает, что с кадрами в морской авиации ВМСУ было весьма непросто, если не напряженно. Данный случай свидетельствует как раз о том, что у Украины не осталось профессиональных кадров, которые способны эффективно решать свойственные морской авиации задачи. При отсутствии кадров и авиации как таковой вообще вести речь о каких-то боевых возможностях украинской стороны весьма проблематично. Может быть, они действительно хотели использовать Ми-14 ПЛ, чтобы найти подводную лодку и ее уничтожить, ибо в этом районе находятся наши лодки, которые используют «Калибр», но один вертолет никогда не используется для проведения поисковой операции. Поэтому в данном случае этот вертолет использовался или для разведки, или для других целей, например, чисто транспортных – доставки кого-то куда-то», – заявил Горбачев.