Вместе с новыми территориями Россия получает 100 миллиардов госсобственности – Бортник

Вместе с новыми территориями Россия получит бывшую украинскую собственность на огромную сумму.

Об этом в эфире видеоблога «Klymenko Time» заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Бортника, при этом, ряд стран мира, хоть и не признают вхождение этих территорий в состав России, но не откажутся покупать товары и продукты, произведенные на них.

«Аннексия этих территорий позволит провести национализацию активов, очень серьезных активов, экономических активов. По нашей оценке, только государственных украинских активов на оккупированных территориях сегодня расположено на сумму около 100 миллиардов долларов.

Очень грубо: Запорожская АЭС 20-25 миллиардов долларов, Запорожская ТЭЦ – около пяти, днепровский каскад Каховской ГЭС, все порты, которые находятся в этом регионе. Огромное количество собственности, на которую теперь зайдут российские субъекты. «Росатом», например, абсолютно уже прозрачно, не прикрываясь, и начнут их эксплуатировать», – сказал эксперт.