Вместе с новыми территориями Россия получает 100 миллиардов госсобственности – Бортник

30.09.2022  13:38 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Дзен, Россия, Украина, Финансы, Экономика
Новости Украины

Вместе с новыми территориями Россия получит бывшую украинскую собственность на огромную сумму.

Об этом в эфире видеоблога «Klymenko Time» заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Вместе с новыми территориями Россия получит бывшую украинскую собственность на огромную сумму. Об этом...

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По словам Бортника, при этом, ряд стран мира, хоть и не признают вхождение этих территорий в состав России, но не откажутся покупать товары и продукты, произведенные на них.

«Аннексия этих территорий позволит провести национализацию активов, очень серьезных активов, экономических активов. По нашей оценке, только государственных украинских активов на оккупированных территориях сегодня расположено на сумму около 100 миллиардов долларов.

Очень грубо: Запорожская АЭС 20-25 миллиардов долларов, Запорожская ТЭЦ – около пяти, днепровский каскад Каховской ГЭС, все порты, которые находятся в этом регионе. Огромное количество собственности, на которую теперь зайдут российские субъекты. «Росатом», например, абсолютно уже прозрачно, не прикрываясь, и начнут их эксплуатировать», – сказал эксперт.

«Какая-нибудь Турция или Египет начнут покупать зерно, начнут покупать электроэнергию. Они уже это делали в этом сезоне. Это фактически приватизация украинских экономических активов, государственных активов на этих территориях, и активов украинских олигархов. Это такой элемент экономической компенсации», – заявил Бортник.

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