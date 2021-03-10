Вместе с олигархами Украина утратит последние остатки суверенитета

10.03.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Украинские олигархи, как и украинские политики думают, что могут переиграть Запад, но Западу олигархи только мешают и поэтому их влияние в стране исчезнет.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил нардеп от партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Олег Волошин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Быть фактом, с которым нужно отдельно о чем-то договариваться… Зачем? В этом смысле классические олигархи обречены – ни один из тех игроков, которые имеют тут огромное влияние, не будут иметь его», – сказал Олег Волошин.

Украина уже в значительной степени потеряла суверенитет, и произошло это потому, что украинские олигархи и политики думали, что могут не выполнять договоренности.

«Можно было представить себе, чтобы при Леониде Даниловиче американцы рассказывали, когда проводить и когда не проводить съезд судей или когда формировать Конституционный суд? Такого не было, речь шла о чисто дипломатических отношениях – можно что-то поставлять в Иран или нельзя и пр. И Москва вела себя точно так же – это были переговоры по официальным каналам.

Действительно были переговоры с Лавровым, с Хилари Клинтон: вот наша позиция, вот ваша, давайте искать точки соприкосновения.

Сейчас послы Большой семерки делает заявление, и Блинкену уже не надо звонить Климкину – все знают, что надо и что не надо делать.

Наша проблема – в том, что мы думаем, что их можем переиграть. Больше всего так думал Игорь Валерьевич (Коломойский), который думал что можно одновременно переигрывать всех остальных. Был опыт Виктора Федоровича – он думал, что играет в сеанс одновременной игры с Путиным, Меркель и Обамой, умея играть только в «Чапаева».

Это была его стратегическая ошибка. Именно это и будут продавливать все внешние игроки – предсказуемость и выполнимость достигнутых договоренностей», – сказал Олег Волошин.

Междутем, директор института украинской политики Руслан Бортник снова заявляет, что нужно беречь олигархов, как залог суверенитета.

«Мы с нашими олигархами должны быть очень осторожными, мы их должны защищать и одновременно контролировать. Но как только на Украине пропадут олигархи – для национальных партий, для национальных СМИ не останется почвы для развития. Процесс десуверенизации завершится вместе с нашими олигархами», – сказал политолог.