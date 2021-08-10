Вместе с Путиным можем за сутки поставить Украину на колени, но не будем – Лукашенко

10.08.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Белоруссия и Россия могли бы добиться в течение суток свержения Владимира Зеленского, если бы прекратили поставку на Украину горючего.

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на пресс-конференции в Минске, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С нашей стороны никаких санкций в отношении Украины вводить не собираемся. Если б мы хотели поставить вас на колени, мы бы это сделали в течение суток вместе с нелюбимым вами президентом Путиным. Мы бы перестали поставлять вам горюче-смазочные материалы, и завтра на вилах бы повыносили и Зеленского, и всех остальных. Потому что 35% – мы, 35-40% – Россия поставляет топлива в Украину», – сказал Лукашенко.

Однако Белоруссии не выгодно прекращать торговлю с Украиной. Более того Минск готов продавать «подленькому» Киеву электроэнергию.

«Но вы так ведете себя, извините меня, несколько подленько. Когда вам надо – авария за аварией, 7 установок вышли из строя – потребовалась поддержка. Обратились к нам, мы вам продали электроэнергии на 25 млн долларов. Пожалуйста, покупайте. Мы никогда подло себя не вели.



Года два назад Володя Зеленский звонит, говорит: нечем урожай убирать, топлива нет… Я запретил останавливать Мозырский завод на плановый ремонт, раскрутили, и поставили вам тысячи тонн ГСМ. Все забыто.

Мы не будем стрелять себе этим самым в ногу, потому что это и для нас будет болезненно. Порядка $6 млрд товарооборот – приличный. И для вас выгодно, и для нас. Но вы ведете себя порой очень нехорошо», – сказал Лукашенко.

Он объяснил непорядочное поведение Украины ее зависимостью от США.

«Не надо так поступать. Это же экономика, а не политика, для всех людей. Мы вам поставляем 35% самого лучшего бензина и солярки. Если Россия не поддержит, для того, чтобы вам заместить, нужно время. Но мы же этого не делаем, хотя можем договориться с Россией. Поэтому вам не стоит себя так вести и бряцать санкционным оружием, потому что вы сами тоже очень зависимы. Мы понимаем зависимость Украины от Америки, но не настолько, чтобы вводить внешнее управление», – сказал Лукашенко.