Вместе с русским образованием Украина освобождается от грамотности
Следствием массового закрытия русских школ на Украине и в Киеве в частности стало общее падение грамотности среди учащихся, теперь не умеющих грамотно писать на языке, которым пользуются в повседневной жизни.
Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Денис Гаевский, передает корреспондент «Политнавигатора».
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«Если вспомнить время Януковича, то русских школ в Киеве уже было мизерное количество. А после 2014 года было предельно очевидно, что они окончательно пойдут «под нож».
В целом многие учащиеся школ, да и взрослые, толком не знают ни русский, ни украинский. И тенденция эта, к сожалению, набирает обороты.
Дислексия и дисграфия становятся одними из важных проблем общества которые, в общем-то никто решать и не берется», – сказал эксперт.
Спасибо!
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