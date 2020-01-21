Вместе с русским образованием Украина освобождается от грамотности

21.01.2020, Киев, Игорь Петров

Следствием массового закрытия русских школ на Украине и в Киеве в частности стало общее падение грамотности среди учащихся, теперь не умеющих грамотно писать на языке, которым пользуются в повседневной жизни.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Денис Гаевский, передает корреспондент «Политнавигатора».

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«Если вспомнить время Януковича, то русских школ в Киеве уже было мизерное количество. А после 2014 года было предельно очевидно, что они окончательно пойдут «под нож».

В целом многие учащиеся школ, да и взрослые, толком не знают ни русский, ни украинский. И тенденция эта, к сожалению, набирает обороты.

Дислексия и дисграфия становятся одними из важных проблем общества которые, в общем-то никто решать и не берется», – сказал эксперт.